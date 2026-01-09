Latvijas Kristīgā radio prezidents pamet baznīcu, jo tā necīnās ar gejiem, un Bībeli sauc par “izstrādājumu”. VIDEO
Latvijas Kristīgā radio (LKR) prezidents Tālivalds Tālbergs radio tiešajā ēterā paziņojis par savu izstāšanos no Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS). Šādu lēmumu viņš pieņēmis, jo Bībeles tulkojumu latviešu valodā ir pārskatījuši un rediģējuši cilvēki ar netradicionālu seksuālo orientāciju, un viņu darba rezultātu nosaucis par “izstrādājumu”, kas nav pieņemams “īsteniem kristiešiem".
Tālivaldis Tālbergs pāris dienas pirms Ziemassvētkiem izplūda apmēram pusotru stundu garā, asarainā monologā radio tiešraidē un lielā pārdzīvojumā, visam ķermenim drebot, norādīja, ka šādas izmaiņas ir nepieņemamas, jo tās nav saskaņā ar tradicionālajām kristīgajām vērtībām.
Kristīgais radio skan jau 33 gadus
Baptistu saimi pametušais Tālivaldis Tālbergs ir LKR vienīgais vadītājs kopš tā dibināšanas 1993. gadā. Jāuzsver, ka šī radiostacija savulaik sāka darboties LBDS namā Rīgā, Lāčplēša ielā – ēkā, kura padomju laikā ticīgajiem tika atņemta un tajā darbojās Jaunatnes teātris. Tagad LKR studija atrodas Stabu ielā.
Tālivaldis Tālbergs izstājas no baptistu baznīcas un noniecina Bībeles jauno tulkojumu (LKR raidījums “Pēc septiņām dienām”):
LKR savulaik tika dibināta kā starpkonfesionāla kristīgā radiostacija ar mērķi “palīdzēt cilvēkiem izprast Bībeli kā Dieva vēsti un veicināt dažādu kristīgo konfesiju sadarbību”. Radiostacija uzsāka darbību, jo Tālivaldis Tālbergs iedvesmojās no kristīgā radio formāta, kuru pirmo reizi dzirdēja ASV.
LKR sākotnēji raidīja Rīgā, bet 1996. gadā paplašinājās un tagad tas dzirdams visā valstī, izmanto vairākas FM frekvences, kā arī ir pieejams tiešsaistē internetā, mobilajās aplikācijās un sociālajos tīklos.
Pārkropļotā Bībele
Tālivalds Tālbergs izteicis dziļu sašutumu par jaunākajām izmaiņām latviešu Bībeles tulkojumā, kuru veikuši cilvēki ar netradicionālu seksuālo orientāciju Viņš uzskata, ka jaunais tulkojums ir ne tikai pārsteidzošs, bet arī maldinošs, jo tas izmainījis svarīgus teoloģiskus jēdzienus un neievēro tradicionālās kristīgās vērtības.
Viņš norādīja, ka Bībeles Vārds ir pārkropļots, jo dažas svarīgas daļas ir izņemtas vai pārveidotas. Tāpat Kristīgā radio prezidents pauda izbrīnu par to, ka Dieva Dēls un Svētais Gars ir rakstīti ar mazo burtu, kas, viņaprāt, ir pazemojums Dieva Vārdam. Viņš arī kritizēja, ka pie Dieva Vārda tulkojuma strādājuši cilvēki, kas viņam šķiet liekulīgi, un nosodīja baznīcas vadītāju piekrišanu šādai situācijai.
Jāietinas maisa drēbē
Tālivalds Tālbergs izteicis nožēlu par pieņemto lēmumu izstāties no baptistu baznīcas, bet norādīja, ka viņam vairs nav iespējams palikt konfesijā, kas nevada patiesu garīgo misiju. Viņš pauda, ka baznīca pašreiz vairāk koncentrējas uz ārējiem simboliem nekā uz patieso garīgo vērtību saglabāšanu. Viņš arī aicināja citus kristiešus “ietīties maisa drēbēs” un lūgt Dieva žēlastību, nevis pievērsties ārējām formām.
Tālivaldis Tālbergs aicina arī citus kristiešus nepieņemt pārstrādāto Bībeli, un norādīja, ka nesaskata iespēju turpināt darboties kopā ar tiem, kas pieņem šādu tulkojumu. Viņš aicināja Dievu piedot visiem, kas ir vainīgi šajā liekulības izpausmē un aicināja uz atgriešanos pie patiesās ticības.
Viņš pauda, ka turpinās darboties kā LKR prezidents, neskatoties uz savām nesaskaņām ar baznīcas vadību. Viņš izsaka vēlmi saglabāt LKR misiju, kā arī izplatīt patiesās kristīgās vērtības.
Lai arī Tālivalža Tālberga izstāšanās no baznīcas ir smags solis, viņš uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai paliktu uzticīgs savām garīgajām pārliecībām un nezaudētu savu autoritāti kā LKR prezidents un kristīgais līderis. Tālivaldis Tālbergs savā laikā bija arī redzams garīgais līderis visas valsts līmenī, sevišķi pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad tika izvirzīts gan Nacionālās radio un TV padomes locekļa amatam, gan vadīja kristīgo misiju “Pakāpieni”.
Katastrofa latviešu tautai
Tālivaldis Tālbergs jauno Bībeles tulkojumu, kas izdots 2024. gadā, nosaucis par “izstrādājumu”, kuru par kādiem 30 eiro var nopirkt LBDS grāmatnīcā. Viņa galvenie iebildumi:
* Mateja evaņģēlija 18. nodaļas 11. panta izņemšana no revidētā izdevuma. Šī pants (“Jo Cilvēka Dēls ir nācis glābt pazudušo”) necitēšana esot nepieņemama.
* Šoks ir tas, ka jaunajā tulkojumā “Cilvēka Dēls”, “Dieva Dēls” un “Svētais Gars” ir rakstīti ar mazo burtu, ko viņš uzskata par zaimošanu un Dieva Vārda pazemošanu.
* Ar mērķi padarīt valodu mūsdienīgāku un labskanīgāku, veicot valodnieciskus un teoloģiskus precizējumus vārds “mauka” aizstāts ar vārdu “netikle”.
Viņš secina, ka šādu “augli” (atsaucoties uz Mateja 7:16: “No viņu augļiem jūs tos pazīsiet”) nevar pieņemt un nevar likt šo “pārstrādāto” Bībeli blakus sava tēva Bībelei. Viņš uzskata, ka jaunais tulkojums ir “katastrofa latviešu tautai” un liekulības izpausme, kas pazemo Dieva Vārdu.
Netaupa Bībeles biedrību
Tālivaldis Tālbergs skarbiem vārdiem nogānīja Latvijas Bībeles biedrību, kuras ģenerālsekretārs biju nesen mūžībā aizsauktais Latvijas universitātes teoloģijas profesors Valdis Tēraudkalns, kura vadībā tika veikta jaunā tulkojuma redakcija un kuru darbību atbalstījušas visas Latvijas lielākās kristīgās konfesijas, kaut gan vārdos tās nosoda homoseksuālismu.
Tāpat Tālivalža Tālberga “svētās dusmas” trāpījušas arī citiem Bībeles rediģēšanas komisijas locekļiem:
* Viņš kritizējis Septītās dienas adventistu pārstāvja Andri Pešeļa uzskatus par elli, kas izklāstīti rakstā “Desmit maldi par elli”: Andris Pešelis apšaubījis tradicionālos uzskatus par elles mūžību, sātana lomu tajā un Kristus nokāpšanu ellē, kas esot maldīgi.
* Jaunās Derības redaktors Ņikita Andrejevs pirms četriem gadiem, uzstājoties kādā videoraidījumā, tērpies sieviešu kleitā un ar zilganlillā matiem, esot apgānījis svēto vakarēdienu.