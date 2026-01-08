Ventspilī gaisa temperatūra noslīdējusi līdz -19 grādiem
Ceturtdienas rītā Ventspilī gaisa temperatūra noslīdējusi līdz -19 grādiem. Pamatīgs aukstums fiksēts arī citviet Latvijā.
Visaukstākais laiks ceturtdienas rītā novērots Ventspils lidostā, kur gaiss atdzisis līdz -19 grādiem. Tikmēr arī Saldus, Skrundas un Talsu apkaimē termometra stabiņš uzrāda -16 līdz -18 grādus.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) novērojumu tīklā gaisa temperatūra plkst. 5.00 bija no -7,0 grādiem Kolkā un -7,2 grādiem Daugavpilī līdz -14,3 grādiem Stendē. Sniega biezums novērojumu stacijās no 5-6 centimetriem Mērsragā, Daugavgrīvā un Priekuļos līdz 22 centimetriem Dagdā un 24 centimetriem Rucavā.
Valsts lielākajā daļā apmācies laiks, vietām mazliet snieg. Rietumu un centrālajos novados vietām ir migla un sarma. Sliktākā redzamība piecos rītā bija aptuveni 250 metri Bauskas, Liepājas un Rucavas novērojumu stacijā.
Valda lēns vējš un bezvējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja. Rīgā apmākušās debesis, lēns vējš, gaisa temperatūra plkst. 5 bija no -7,5 grādiem Daugavgrīvā līdz -11 grādiem lidostā. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā ir desmit centimetri.
Dienas laikā nopietni nokrišņi nav gaidāmi
Dienas laikā Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, vietām mazliet snigs, prognozē sinoptiķi. Priekšpusdienā dažviet saglabāsies migla un sarma. Pūtīs lēns līdz mērens vējš no austrumu puses. Maksimālā gaisa temperatūra būs -3..-9 grādi. Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs neliels austrumu vējš un gaisa temperatūra saglabāsies zem -5 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Ukrainā pastiprinās ciklons, kas piektdien Latvijā izraisīs brāzmainu vēju. Atmosfēras spiediens 1016-1019 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +1,1 grāda Ventspilī līdz -5,9 grādiem Alūksnē. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 7. janvārī bija +25 grādi Krētā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -39 grādi Somijas ziemeļos.