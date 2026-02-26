Skolēnu trūkuma dēļ Popes pamatskolā gaidāmas izmaiņas
Nepietiekama skolēnu skaita dēļ Popes pamatskolai tiks mainīta izglītības pakāpe, ziņo Ventspils novada domes deputāti.
Turpmāk šajā izglītības iestādē mācīsies 1.-6. klašu skolēni, bet 7.-9. klašu skolēni varēs mācīties Puzes pamatskolā vai Ugāles vidusskolā. Šajā mācību gadā Popes pamatskolā mācās 96 skolēni, tajā skaitā 49 audzēkņi pirmsskolas grupās un 47 skolēni 1.-9. klašu grupā.
Kā norāda Ventspils novada pašvaldības pārstāve Marlena Zvaigzne, lai, stājoties spēkā jaunajam pedagogu darba samaksas modelim, varētu saglabāt skolu esošajā pamatskolas statusā, pašvaldībai vajadzētu piemaksāt aptuveni 150 000 eiro gadā. Ventspils novada pašvaldībā tuvākajā laikā izskatīs iespējamo skolas izglītības pakāpes maiņu, darot to Sociālajā, izglītības, kultūras un sporta komitejā. Ja būs nepieciešamas izmaiņas, lēmumu deputāti pieņems februāra domes sēdē, visticamāk, 26. februārī.
Ventspils novada domes priekšsēdētājs Andis Zariņš (NA), viņa pirmais vietnieks Guntis Mačtams (ZZS) un Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča ar Popes pamatskolas vadību, pedagogiem un audzēkņu vecākiem ir pārrunājusi kā valsts noteiktais jaunais izglītības iestāžu finansēšanas modelis ietekmēs Popes skolas pastāvēšanu. Sarunu rezultātā nonākts pie secinājuma, ka Popē ir jāsaglabā skola, mainot izglītības pakāpi.