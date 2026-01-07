Jelgavas novada iedzīvotājs piedzīvo neticamu veiksmi - vienā brīdī mainās visa dzīve
No ikdienas ieraduma līdz dzīves pavērsienam – gada pēdējā SuperBingo izloze izmainījusi kāda 30 gadus veca Jelgavas novada iedzīvotāja dzīvi. Vienā izlozē viņš laimējis gan SuperBingo uzkrājumu, gan sapņu māju, kopējam laimestam pārsniedzot 558 507 eiro. Šī ir otrā 2025. gadā laimētā māja SuperBingo.
No kopējā laimesta 231 192,39 eiro veido SuperBingo naudas laimests, privātmāja 224 369 eiro vērtībā un papildu naudas laimests 102 945,85 eiro.
Laimētājs atzīst, ka dalība SuperBingo viņa ikdienā bijusi neliels, bet noturīgs ieradums, kas nācis no vecākiem un vecvecākiem. Viņš spēlē regulāri, izvēloties piecus variantus un dalību papildspēlēs Džokers un Džokers 7, skaitļu izvēli uzticot ātrspēles funkcijai. SuperBingo viņam nav tikai televīzijas šovs – veiksminieks jau iepriekš viesojies SuperBingo studijā un izlozes norisi pieredzējis klātienē.
Svētdienā, skatoties pašmāju veiksmes šovu mājās, vīrietis izlozētos skaitļus, kā ierasts, pierakstīja blociņā, taču savu biļeti uzreiz nepārbaudīja. To viņš izdarīja tikai nākamajā rītā, dodoties uz tirdzniecības vietu Dobelē. Pārdevēja, pārbaudot biļeti, pasmaidīja un norādīja, ka ar šo biļeti ir jādodas uz Latvijas Loto biroju – “jo tajā ir kaut kas liels”.
“Es nezināju, cik vērienīgs ir mans laimests,” viņš stāsta. Saņemot oficiālu apstiprinājumu, ka laimēts gan uzkrājums, gan māja, pirmās sajūtas bijušas grūti izsakāmas – neticība un apjukums. Pirmais zvans veikts mammai, kura, dzirdot ziņu, pārsteigta jautājusi: “Vai tu mani neāzē?”
Par zīmīgu sakritību laimētājs uzskata sarunu ar pārdevēju dažas nedēļas pirms izlozes, kad, iegādājoties biļeti, viņam vaicāts, vai viņš vēlētos laimēt gan uzkrājumu, gan māju. Toreiz atbilde bijusi vienkārša – jā. Šodien šie vārdi ieguvuši pavisam citu nozīmi.
Laimīgā SuperBingo biļete ar pieciem variantiem un dalību Džokers un Džokers 7 tika iegādāta par 15,50 eiro Dobelē, SIA Lūcija, Jāņa Čakstes ielā 1.
Par vairāk nekā pusmiljona laimesta izmantošanu vīrietis vēl lemj. Viens no apsvērtajiem variantiem ir zemes iegāde, uz kuras uzņēmums Somu māja uzbūvēs māju. “Man vienmēr ir bijusi sajūta, ka kādreiz laimēšu loterijā,” viņš saka, atzīstot, ka šis laimests kļuvis par īpaši pozitīvu gada noslēgumu.
Latvijas Loto loteriju dalībniekiem 2025. gads nesis daudzus un nozīmīgus laimestus. Pirmo reizi Latvijā parādījās loteriju miljonāri. Divas reizes – jūnijā un septembrī – Senatnes loterijas dalībnieki no Liepājas un no Vidzemes katrs laimēja pa vienam miljonam eiro, kurus pilnā apmērā saņēma savos bankas kontos.
Arī momentloterijā Miljons šogad martā kāda vidzemniece laimēja vienu miljonu eiro. Savukārt februārī kāda ģimene no Gulbenes novada laimēja vēsturiski lielāko SuperBingo laimestu 626 207 eiro apmērā, tajā skaitā arī sapņu māju. Jūlijā kāds spēlētājs ar Cēsīs iegādātu SuperBingo biļeti laimēja 247 594 eiro, bet oktobrī kāds Saldus novadā laimēja 238 645 eiro.