Pabeigta izmeklēšana par Krāslavas novadā izņemtām 699 600 nelegālajām cigaretēm
Valsts policijas pabeigusi izmeklēšanu pret organizētas noziedzīgas grupas dalībniekiem – 1989., 1997. un 2003. gadā dzimušajiem vīriešiem. Aizdomās turētie 2025. gada jūlija beigās tika aizturēti Krāslavas novadā saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti. Likumsargi kopumā izņēma 699 600 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Izmeklēšana uzsāktajā kriminālprocesā ir pabeigta un 2025. gada 30. decembrī lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2025. gada 21. jūlijā, veicot operatīvos pasākumus saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Krāslavas novada Indras pagastā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, sadarbojoties ar Valsts robežsardzes amatpersonām aizturēja trīs organizētas noziedzīgas grupas dalībniekus. Likumsargi, veicot apvidus teritorijas apskati, atrada un izņēma 699 600 gabalu cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām.
Jānorāda, ka Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas vērsās tiesā ar ierosinājumu piemērot personām ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli un tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu – 1989. un 1997. gadā dzimušajiem vīriešiem.
Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
2025. gada 30. decembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret trim aizturētajām personām – 1989., 1997. un 2003. gadā dzimušajiem vīriešiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.