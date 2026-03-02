Zelenskis cer, ka karš Tuvajos Austrumos netraucēs nākamās sarunas ar Krieviju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien pauda cerību, ka sarunas ar Krieviju Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) galvaspilsētā Abū Dabī tuvākajās dienās notiks, neskatoties uz bruņoto konfliktu Tuvajos Austrumos.
Taču viņš arī atbalstīja iespēju drošības apsvērumu dēļ meklēt citu sarunu norises vietu.
Kopš Izraēla un ASV sestdien sāka uzbrukumus Irānai, AAE un tās galvaspilsēta ir bijusi Teherānas atbildes triecienu mērķis.
Abū Dabī iepriekš notika ASV rīkotās sarunas par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu, un Zelenskis pavēstīja, ka nākamā sarunu kārta ir plānota no 5. līdz 8. martam.
"Sanāksmei ir jānotiek, tā ir svarīga mums, mēs atbalstām šo sanāksmi," Zelenskis teica žurnālistiem.
"Ja ar Abū Dabī rodas grūtības raķešu un dronu dēļ, tad, manuprāt, mums ir Turcija, mums ir Šveice," viņš klāstīja. "Mēs noteikti atbalstīsim jebkuru no šīm trim tikšanās vietām," piebilda Ukrainas prezidents.
Ukraina atkārtoti apsūdzējusi Irānu par ieroču piegādi Maskavai. Teherāna piegādā Krievijai trieciendronus "Shahed" un tuvas darbības rādiusa raķetes.
Zelenskis sestdien atzina, ka ASV un Izraēlas uzbrukumi Irānai ir radījuši iespēju irāņiem gāzt teroristu režīmu, kas ir Krievijas sabiedrotais.
Taču ieildzis karš ar Irānu var ietekmēt arī nozīmīgo pretgaisa aizsardzības sistēmu, piemēram, ASV bateriju "Patriot", piegādes Kijivai Krievijas uzbrukumu atvairīšanai.
"Ja Tuvajos Austrumos notiks ilgstoša karadarbība, tas noteikti ietekmēs piegādes. Esmu par to pārliecināts," atzina Zelenskis, tomēr uzsvēra, ka Eiropas sistēma ASV ieroču iegādei Ukrainai joprojām darbojas.
ASV raķešu piegāžu kavēšanās ziemā padarīja Ukrainas civilo infrastruktūru mazāk aizsargātu pret Krievijas gaisa uzbrukumiem, kas nodarīja smagus postījumus elektrostacijām.