Peskovs taisnojas, kāpēc Maskava nespēs aizsargāt savu sabiedroto Irānu no ASV uzbrukuma
Tāpat kā Venecuēlas un Sīrijas gadījumā, Krievija klusībā vēro, kā tās pretinieks gāž Kremlim draudzīgu režīmu. Kritiskā brīdī Putins atkal distancējas un uzsver savu apņemšanās trūkumu.
Pēc ASV un Izraēlas triecieniem Irānai un ajatollas Ali Hameneji nāves Krievija atkal ir ķērusies pie vārdiem, nevis darbiem. Tāpat kā Venecuēlas un Sīrijas gadījumā, Krievija klusībā vēro, kā tās pretinieks gāž Kremlim draudzīgu režīmu. Maskava sākotnēji izteica līdzjūtību, bet tagad oficiāli ir skaidri pateikusi, ka tai nav nodoma palīdzēt.
Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka dalība BRICS "neuzliek pienākumu sniegt savstarpēju palīdzību bruņotas agresijas laikā". Viņš to raksturoja kā "cita veida organizāciju", kas koncentrējas uz sadarbību citās jomās.
Krievija: nav pienākuma palīdzēt sabiedrotajam
Pēc 28. februāra uzbrukuma, kurā tika nogalināts Irānas augstākais līderis un vairāki militārie līderi, Krievijas Ārlietu ministrija asi nosodīja ASV un Izraēlas triecienus un aicināja uz politisku un diplomātisku izlīgumu. Tomēr lietas nav attīstījušās tālāk par diplomātisko valodu. Kremlis tagad faktiski paziņo, ka Krievijai nav nekādu sabiedroto saistību ar Irānu. Jautāts par iespējamiem kontaktiem starp Putinu un BRICS līderiem, Peskovs atbildēja, ka šobrīd šādu plānu nav.
Sabiedrotais tikai vārdos
Irāna jau sen tiek uzskatīta par vienu no Maskavas galvenajiem partneriem Tuvajos Austrumos. Valstis aktīvi sadarbojās militāri, apmainoties ar tehnoloģijām, tostarp droniem. Tomēr akūtas krīzes brīdī Krievija atkal nodemonstrēja savu ierasto modeli: skaļus paziņojumus bez praktiskiem soļiem. Eksperti norāda, ka šī nostāja ir signāls visām valstīm, kas paļaujas uz Maskavu kā drošības garantu. Formula ir vienkārša: politiskais atbalsts ir iespējams, bet reālu saistību nav.