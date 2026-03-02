Aizturēts šogad pirmais nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājs.
Sestdien, 28. februārī, par nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanu robežsargi aizturēja vienu Izraēlas pilsoni, portālu Jauns.lv informē Valsts robežsardze.
Pārbaudot informāciju par robežpārkāpēju pārvadāšanu, robežsargi Augšdaugavas novada Salienas pagastā apturēja kādu Renault Trafic markas automašīnu, kuru vadīja Izraēlas pilsonis. Apskatot automašīnu, konstatēts, ka tās salonā atrodas septiņas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. 1 panta trešās daļas par liela personu skaita nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.
Septiņas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.