Jelgavas novadā 10. janvārī ar lāpu gājienu pieminēs Ziemassvētku kaujās kritušos
Atzīmējot Ziemassvētku kauju 109. gadadienu un godinot kaujās kritušo strēlnieku piemiņu, Jelgavas novada pašvaldība sestdien, 10. janvārī, aicina uz pasākumiem, kas veltīti vēsturiskā notikuma atcerei.
Diena sāksies ar piemiņas brīdi Mārupes novada Antiņu kapsētā pulksten 12.00, aicinot klātesošos nolikt ziedus un pieminēt Ziemassvētku kaujās kritušos latviešu strēlniekus.
Tiem, kas vēlas aktīvi izkustēties, Valgundes pagasta sporta hallē no pulksten 10.00 norisināsies Ziemassvētku kauju piemiņas turnīrs volejbolā. Pieteikšanās un papildu informācija, sazinoties ar Valgundes sporta bāzes vadītāju Sarmīti Belti (e-pasts: sarmite.belte@jelgavasnovads.lv, tālr. 25608892).
Pulksten 13.00 Jelgavas novada Valgundes pagasta Silenieku brāļu kapos pieminēs un godinās latviešu strēlniekus, kuri krita Pirmā pasaules kara laikā. Izpētes darbu laikā Ložmetējkalna apkārtnē atrastas 59 karavīru mirstīgās atliekas, pie kurām atrastie priekšmeti liecina arī par piederību latviešu strēlnieku vienībām. Pirms vairāk nekā simts gadiem kritušos karavīrus pārapbedīs svinīgā ceremonijā, ko vadīs Nacionālo bruņoto spēku kapelāns.
Pasākuma centrālajā norises vietā - Ziemassvētku kauju muzejā Valgundes pagasta “Mangaļos” - plānota plaša atceres pasākuma programma. No pulksten 11.00 līdz 16.00 apmeklētāji varēs baudīt tēju, kas gatavota pēc strēlnieku receptes uz ugunskura, no pulksten 12.00 lı̄dz 16.00 būs aplūkojama Latvijas armijas brun̦ojuma un ekipējuma izstāde. Savukārt pulksten 15.20 muzeja teritorijā notiks svinīgais jaunsargu solījums – īpašs brīdis, kas simbolizē jauno paaudžu apņēmību turpināt mūsu tautas vērtības, bet pulksten 15.40 plānota Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona zemessargu zvēresta ceremonija. Pulksten 16.00, godinot Ziemassvētku kaujās kritušo latviešu karavīru varonību, dosimies lāpu gājienā maršrutā no “Mangal̦iem” līdz Ložmetējkalnam, kur dienas noslēgumā - pulksten 17.30 - notiks atceres brı̄dis un tikšanās pie atmiņu ugunskuriem.
Lai nodrošinātu ērtu nokļūšanu pasākuma norises vietā un atgriešanos, Jelgavas novada pašvaldība 10. janvārī no Jelgavas pilsētas kultūras nama nodrošinās bezmaksas transportu, kurš pulksten 13.30 pasažierus sākotnēji nogādās uz “Mangaļiem” un pēc tam uz Ložmetējkalnu. Savukārt vakarā, noslēdzoties pasākumam, pasažieri no Ložmetējkalna caur “Mangaļiem” tiks nogādāti atpakaļ Jelgavā. Tālrunis informācijai: 29151326 (Nelda).
Ziemīgie laikapstākļi mēdz būt ļoti mainīgi, tāpēc uz Ziemassvētku kauju atceres pasākumu vietām noteiks striktu kārtību, kā dalībniekiem organizēti gan iebraukt, gan izbraukt. Lūdz ņemt vērā, ka autotransporta kustība būs noteikta vienā virzienā.
Ziemassvētku kaujas bija vienas no lielākajām un sīvākajām Latvijas teritorijā Pirmā pa-saules kara laikā. Kaujas notika starp vācu 8. un krievu 12. armijas daļām, kuru sastāvā cīnījās astoņi latviešu strēlnieku pulki. Strēlniekiem bez artilērijas atbalsta izdevās pārraut vācu fronti Tīreļpurva apkaimē un izlauzties cauri nocietinājumiem, nokļūstot līdz Ložmetējkalnam. Šajās kaujās krita daudz strēlnieku, taču vienlaikus tās cēla tautas nacionālo pašapziņu un apliecināja latviešu spēju aizstāvēt savas intereses ar militāra spēka palīdzību.