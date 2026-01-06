Vairākus reģionālo autobusu reisus pielāgos vilcienu saraksta izmaiņām
Vairākus reģionālo autobusu maršrutu reisus no šodienas pielāgos vilcienu saraksta izmaiņām, informēja Autotransporta direkcijā (ATD).
Izmaiņas vilcienu kustības sarakstā plānotas no šodienas līdz 11. februārim.
Vilcienu kustības sarakstam tiks pieskaņoti reisi autobusu maršrutā Cēsis-Līgatne, Rīga-Nītaure-Zaube, kā arī maršrutā Valkas autoosta-Lugažu stacija-Valkas autoosta.
Tostarp maršrutā Cēsis-Līgatne darba dienu reiss plkst. 18.45 no Cēsu autoostas turpmāk aties plkst. 19.10, savukārt maršrutā Rīga-Nītaure-Zaube reiss plkst. 6.13 no Zaubes turpmāk aties plkst. 6.30 un kursēs no pirmdienas līdz sestdienai.
Savukārt maršrutā Valkas autoosta-Lugažu stacija-Valkas autoosta darba dienu reiss plkst. 4.50 no Valkas autoostas turpmāk izbrauks plkst. 4.35, reiss plkst. 12.08 no Valkas autoostas turpmāk aties plkst. 12.10 un kursēs piektdienās, sestdienās un svētdienās.
Reisam plkst. 20.50 no Valkas autoostas tiks noteikts atiešanas laiks no Lugažu stacijas uz Valkas autoostu plkst. 21.18, savukārt reiss plkst. 17.17 no Valkas autoostas turpmāk aties plkst. 17.04 un kursēs sestdienās un svētdienās, bet piektdienās reiss turpinās kursēt plkst. 17.17 no Valkas autoostas, mainot braukšanas shēmu.
LETA jau ziņoja, ka Skultes, Siguldas un Jelgavas virzienos no šodienas būs izmaiņas vilcienu kustības grafikā.
Zemitānu dzelzceļa stacijā no šodienas atsāksies VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) remontdarbi, tādējādi šajā būvdarbu posmā būtiski mainīsies vilcienu kustības grafiks Skultes un Siguldas virzienos.
Tostarp Skultes virzienā visi vilcieni kursēs pēc jauna grafika un vairāki reisi būs tikai no vai līdz Zemitānu stacijai, savukārt visi Siguldas virziena vilcieni kursēs pēc jauna grafika.
Vienlaikus vilcieni posmā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitānu staciju brauks ilgāk nekā līdz šim. Šajā posmā "Pasažieru vilciens" aicina pasažierus izvērtēt "Rīgas satiksme" sabiedriskā transporta piedāvātās iespējas. Savukārt pasažieriem Siguldas virzienā divos reisos Zemitānu stacijā būs jāpārsēžas no viena vilciena uz citu.
Remontdarbu dēļ Rīgā dažas minūtes vēlāk pienāks arī viens vilciens no Aizkraukles.
Tāpat no šodienas mainīsies vilcienu kustības grafiks maršrutā Rīga-Jelgava, un pasažieru pārvadājumus atkal nodrošinās tikai jaunie elektrovilcieni. Papildu reisi, ko turpmāk maksimumstundās nodrošinās elektrovilcieni, galvenokārt piestās vairāk pieturās nekā iepriekš piestāja dīzeļvilcieni.
LDz iepriekš informēja, ka, turpinot elektrificētā tīkla modernizācijas darbus, līdz 2026. gada aprīļa beigām būvdarbiem tiks periodiski slēgti atsevišķi sliežu ceļu posmi un ierobežota vilcienu satiksme.
Projektā par dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizāciju un attīstību ir paredzēts veikt kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā Rīga-Zemitāni, veikt kontakttīkla izbūves un pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā Zasulauks-Bolderāja, kā arī veikt kontakttīkla pārbūves un signalizācijas apakšsistēmu pārbūves darbus posmā Imanta-Sloka.
Realizējot projektu, pasažieru pārvadājumiem tiks elektrificētas un modernizētas dzelzceļa līnijas kopumā aptuveni 100 kilometru garumā.