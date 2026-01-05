Pārrautā kabeļa lieta: veikta kratīšana uz kuģa un nopratināta apkalpe - policija sniedz sīkākas ziņas
Latvijas Valsts policija neizslēdz, ka optiskā kabeļa Palanga (Sventāja)-Liepāja bojājums Baltijas jūrā varētu būt radies laikapstākļu ietekmē, taču par patiesajiem iemesliem patlaban ir pāragri runāt.
Šobrīd tiek gaidīta arī informācija no konkrētā uzņēmuma par kabeļa bojājuma veidu un iespējamajiem zaudējumiem, norādīja VP.
"Ir jāsaprot iemesli, kādēļ kabelis ir bojāts - vai tā ir bijusi ļaunprātība, vai arī, iespējams, tas ir noticis laikapstākļu vai citu faktoru ietekmē, un tas tiek izmeklēts esošajā kriminālprocesā," skaidroja policijā.
Kā pirmdienas vakarā vēstīja "TV Kurzeme", kuģis, kas sākotnēji tika turēts aizdomās par iespējamu kabeļa bojājumu Baltijas jūrā, ir Norvēģijai piederošais "Silver Copenhagen".
Jau vēstīts, ka VP iegūtās ziņas patlaban neliecina par Liepājas ostā esošā kuģa saistību ar optiskā kabeļa bojāšanu Baltijas jūrā. VP iepriekš informēja, ka policija aizvadītajā naktī pabeidza darbu uz kuģa.
Veicot procesuālās darbības kriminālprocesā, policijas amatpersonas gan apsekoja kuģi un enkuru, gan veica tehnisko iekārtu un žurnālu apskati, kā arī nopratināja vairākas personas. Kuģa apkalpe sadarbojās ar policiju, labprātīgi izsniedzot visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama izmeklēšanai, informēja policija.
Vienlaikus turpinās izmeklēšana kriminālprocesā, tostarp tiek noskaidroti apstākļi.
Optiskais kabelis Palanga (Sventāja)-Liepāja Baltijas jūrā netālu no Liepājas tika bojāts aizvadītajā nedēļā.
Bojājums nav ietekmējis patērētājus ne Latvijā, ne Lietuvā.
Par kādam privātuzņēmumam piederoša optiskās šķiedras kabeļa bojājumu informācija saņemta no Lietuvas. Incidents noticis Latvijas teritoriālajos ūdeņos 2. janvārī.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka kabelis Palanga (Sventāja)-Liepāja darbojas kopš 1995. gada, un tā īpašnieks ir Zviedrijas pensijas fondu pārvaldītajai kompānijai "Polhem Infra" piederošais telekomunikāciju operators "Arelion". Šim uzņēmumam pieder arī kabelis, kas Sventāju savieno ar Zviedrijas Gotlandes salu, un tas tika bojāts 2025. gada pavasarī.
Iepriekš vēstīts, ka 2025. gada 26. janvāra agrā rītā Baltijas jūrā tika bojāts VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) zemūdens optisko šķiedru kabelis posmā Ventspils-Gotlande. Kabelim bojājums tika konstatēts Zviedrijas ekonomiskajos ūdeņos aptuveni 130 kilometrus no Latvijas piekrastes. Arī par šo gadījumu Latvijas policijā tika sākts kriminālprocess, un, kā 5. janvārī norādīja VP, lietā turpinās izmeklēšana.
Saistībā ar kabeļa bojāšanu Zviedrijas varasiestādes bija aizturējušas zem Maltas karoga kuģojošo sauskravu kuģi "Vezhen".
Kuģa īpašnieks "Navigation Maritime Bulgares" noliedza apzinātu kabeļa sabojāšanu, kā arī Zviedrijas prokuratūra vēlāk noraidīja sabotāžas iespējamību kabeļa bojājumā un paziņoja, ka atbrīvo "Vezhen", vienlaikus gan atzīstot, ka tas izraisīja šo bojājumu.
Zviedrijas prokurors Matss Ljungkvists skaidroja, ka kabeļa bojājumu izraisīja nelabvēlīgu apstākļu kombinācija - laika apstākļi, nepilnības aprīkojumā un kuģniecības zināšanu trūkums.LVRTC jūras optiskā kabeļa bojājuma novēršana izmaksājusi teju 500 000 eiro.