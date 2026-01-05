Stradiņa slimnīcā atzīmē profesora Romana Lāča 80 gadu jubileja
Sirds, kas devusi otru iespēju tūkstošiem: Stradiņa slimnīcā sirsnīgi godināts profesors Romans Lācis 80 gadu jubilejā. FOTO
Šodien, 2026. gada 5. janvārī, Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā tiek atzīmēta profesora Romana Lāča 80 gadu jubileja un vairāk nekā piecus gadu desmitus ilgais mūžs, kas veltīts medicīnai, pacientiem un Latvijas sirds ķirurģijas attīstībai. Profesors Lācis ir ārsts, kura darbs mainījis Latvijas medicīnas vēsturi un devis cerību tūkstošiem cilvēku.
Profesora Romana Lāča vārds ir nesaraujami saistīts ar nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas sirds ķirurģijā. Viņa vadībā 2002. gadā tika veikta pirmā sirds transplantācija Latvijā, iezīmējot jaunu posmu valsts veselības aprūpē. Vairāk nekā 50 darba gadu laikā profesors veicis tūkstošiem sirds operāciju, kā arī audzinājis vairākas ārstu paaudzes, nododot zināšanas, pieredzi un profesionālās vērtības.
No 1998. līdz 2017. gadam, vadot Stradiņa slimnīcas Sirds ķirurģijas centru, profesors Lācis to izveidoja par augstas profesionālās izcilības vidi, kur precīza ķirurģija vienmēr bijusi cieši saistīta ar cieņu pret cilvēku un dzīvību. Viņa darbs balstījies ne tikai meistarībā, bet arī dziļā izpratnē par ārsta ētisko atbildību.
Stradiņa slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs profesors Pēteris Stradiņš uzsver:
“Medicīna nav tikai zinātne par diagnostiku un ārstēšanu. Tā ir arī sirdsapziņas pārbaude ik dienu. Ārstam lēmumi jāpieņem ne tikai ar prātu, bet arī ar sirdi – tikai tad medicīna kļūst par kalpošanu, nevis amatu.”
Kolēģi profesoru Romanu Lāci raksturo kā ārstu ar izcilu profesionālo intuīciju, augstām prasībām pret sevi un citiem, kā arī spēju saglabāt cilvēcību pat vissarežģītākajās situācijās. Viņš bieži uzsvēris, ka sirds ķirurģija ir ne tikai tehniska prasme, bet arī uzticēšanās un klusais dialogs starp ārstu un pacientu.
Profesora Lāča dzīvesgājums ir apliecinājums tam, ka medicīna ir dzīvesveids un kalpošana. Viņa ieguldījums ir paliekošs gan Latvijas medicīnas vēsturē, gan to cilvēku dzīvēs, kuriem viņš devis otru iespēju.
Profesors Romans Lācis dzimis 1946. gada 1. janvārī un arī šobrīd turpina profesionālo darbību Stradiņa slimnīcā, vienlaikus esot Rīgas Stradiņa universitātes profesors. Par izcilu un ilggadēju ieguldījumu medicīnā viņš saņēmis vairākus augstus apbalvojumus, tostarp Triju Zvaigžņu ordeni, Ministru kabineta balvu, Paula Stradiņa balvu, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora titulu un Gada balvu medicīnā par mūža ieguldījumu.
Profesora Romana Lāča stāsts ir stāsts par sirdi, kas kalpojusi citiem visu mūžu.