Kultūrtelpā "Ola Foundation" tiks izrādīta Vācijā atrastā Tillberga glezna
7. un 8. janvārī, plkst. 19.00, kultūrtelpā “Ola Foundation” (Ogļu ielā 12a) notiks “Purvīša muzeja” akcijas “Meklēt un atrast Purvīti Vācijā” laikā atrastā Jāņa Roberta Tillberga gleznas “Latviešu meitene” izrādīšana. Tā pēc 84 gadiem beidzot ir atgriezusies dzimtenē.
Glezna tiks pirmizrādīta divdaļīgā performancē – detektīvstāsta un koncerta apvienojumā. Ar Vilhelma Purvīša gleznu meklējumiem un atklātajiem noslēpumiem dalīsies akcijas “Meklēt un atrast Purvīti Vācijā” pētnieks Jānis Holšteins – Upmanis (mūziķis Goran Gora). Detektīvstāsta īpašie viesi būs mākslinieks Art. D. Ansis Rozentāls un LU profesore Janīna Kursīte – Pakule. Savukārt otrajā daļā izskanēs dziesmas no Goran Gora un fonda “Viegli” repertuāra, kā arī kāds īpašs muzikāls pārsteigums. Apmeklētājiem būs iespēja atklāt dažādu vēsturisku notikumu un nejaušību pilno stāstu par Purvīšu ģimenes izceļošanu no Latvijas 1944. gadā, kuras laikā viņu privātās mantas un vairāki simti Purvīša meistardarbu Vācijā pazuda.
Pētot atslepenotos Otrā pasaules kara militāros dokumentus, arhīvus un periodiku, ”Purvīša muzeja” komanda uzgājusi vērtīgu informāciju, kas ļauj saglabāt optimismu, ka Vācijas teritorijā pazudušās Purvīša gleznas vēl ir iespējams atrast. Iedrošinājumu meklējumiem nesa ekspedīcija Šlēsvigā, kurā “Purvīša muzeja” komanda atrada pirms 84 gadiem no Latvijas izvesto Jāņa Roberta Tillberga (1880 - 1972) gleznu “Latviešu meitene”. Sadarbības ar Šlēsvigas muzeju rezultātā, tā atgriezusies dzimtenē un kultūrtelpā “Ola Foundation” būs apskatāma līdz 2026. gada 3. martam.
Zīmīgi, ka Vilhelma Purvīša un Jāņa Roberta Tillberga ceļi krustojušies vairākkārt. Piemēram, laikā, kad Purvītis vadīja Rīgas pilsētas mākslas skolu, viņš uzaicināja Tillbergu kļūt par tās mācībspēku. Arī vēlāk, kad kļuva par Latvijas Mākslas akadēmijas direktoru, Purvītis aicināja Tillbergu vadīt Figurālās glezniecības meistardarbnīcu.
“Šķietami vienkārša lieta - atvest pazudušo gleznu uz Latviju, izrādījās sarežģīta un piņķerīga procedūra. Paldies draugiem un organizācijām par atbalstu un ticību! Bez papildu palīdzības, nebūtu iespējams īstenot šo neticamo stāstu,” atklāj “Purvīša muzeja” valdes priekšsēdētāja Žanete Grende.
Gleznas atklāšanas pasākums vienlaikus plānots kā ieguldījums turpmākajā pētniecībā, ko ar valsts finansējumu nav iespējams nodrošināt. Katra iegādātā biļete palīdzēs turpināt meklēt zudušo Latvijas kultūras mantojumu. Ekspedīcijās Vācijā “Purvīša muzeja” komanda guvusi vienbalsīgu uzrunāto vēstures un mākslas ekspertu atzinumu – Vācijas institūcijas ir gatavas sadarbībai.