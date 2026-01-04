Baisajā gāzes sprādzienā cietušie Torņakalna mājas iedzīvotāji saņems papildu palīdzību
Pašvaldība gāzes sprādzienā cietušās Bauskas ielas mājas iedzīvotājiem sniegs papildu palīdzību, svētdien nolemts Rīgas Civilās aizsardzības komisijas sēdē.
Komisija nolēma, ka pagaidu izmitināšana no piecām dienām tiek pagarināta līdz 15 dienām, un cietušie iedzīvotāji līdz pastāvīga dzīvokļa saņemšanai varēs pārvākties uz pašvaldībai piederošajām dzīvojamajām telpām Ūnijas ielā 49, kā arī pie citiem pakalpojumu nodrošinātājiem, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā. Tāpat komisija nolēmusi, ka Rīgas pašvaldības policija turpinās sprādzienā cietušās ēkas apsardzi, līdz šo funkciju pārņems ēkas apsaimniekotājs vai tiks rasti citi risinājumi.
Pirmdien, 5. janvārī, plkst. 17 Mājokļu un vides departaments organizēs dzīvokļu īpašnieku sapulci, kas lems par sertificēta būvinženiera piesaistīšanu ēkas stāvokļa ekspertīzei, lai izvērtētu ēkas bojājumus un iespējamos atjaunošanas scenārijus. Departaments jau izsludinājis cenu aptauju, un būvspeciālista pakalpojumus apmaksāšot pašvaldība.
Visām personām, kuru dzīves apstākļus tieši ietekmējis negadījums, Sociālais dienests izmaksās krīzes pabalstu. Iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tikt pēc personu apliecinošiem dokumentiem, to izgatavošanas izmaksas segšot pašvaldība.
Glābšanas darbi Torņakalnā turpinās
Rīgā piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī ...
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) Civilās aizsardzības komisijas sēdē svētdien pateicies visiem iesaistītajiem dienestiem, jo darbi esot notikuši koordinēti un augstā līmenī. "Tagad vissvarīgākais ir nodrošināt cietušos iedzīvotājus ar pienācīgu mājokli, dokumentiem un izmaksāt krīzes pabalstu," pašvaldība citē Kleinbergu.
Jau ziņots, ka gāzes sprādzienā cietušās mājas iedzīvotāji pirmdien varēs iesniegt iesniegumus par pagaidu dzīvokļu izīrēšanu. Lai saņemtu pašvaldības izīrētu dzīvojamo telpu, kur var uzturēties līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk par gadu, iedzīvotājiem jāvēršas ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Brīvības ielā 49/53.
Daudzdzīvokļu mājas sabrukums pēc gāzes sprādziena Torņakalnā
Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ...
Evakuētajiem iedzīvotājiem ir arī tiesības pašvaldībā saņemt krīzes pabalstu, kuru var pieprasīt divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas. Iedzīvotāji par to jāvēršas ar iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā, sazinoties pa tālruni 80 001 201.
Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Sociālajā dienestā, ja nepieciešama kāda cita palīdzība, piemēram, apģērbs, pārtikas pakas, dokumentu atjaunošana, vai vēl kāds cits sociālais atbalsts.
Tikmēr risku apdrošinātāja "Balta" informē, ka kompānijā apdrošināti astoņi dzīvokļi, kas atrodas šajā mājā. Apdrošināto dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt atlīdzību.
Svētdien Prūšu ielas viesnīcā uzturējās 26 iedzīvotāji, kuri palikuši bez pajumtes gāzes sprādziena dēļ.
Kā ziņots, gāzes sprādzienā Torņakalnā gāja bojā divi cilvēki - persona, kas kādā dzīvoklī veica nelegālas darbības ar gāzes vadu, un gāzes apgādes kompānijas "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi. Vēl divi cilvēki cietuši.
No ēkas saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās evakuējās 35 cilvēki, bet vēl 11 cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika nelegāli sabojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.