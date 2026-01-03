Daudzdzīvokļu mājas sabrukums pēc gāzes sprādziena Torņakalnā
Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ...
Rīgā gāzes sprādzienā cietušajai mājai noteikts avārijas stāvoklis
Torņakalnā, Bauskas ielā, sprādzienā cietušajai ēkai noteikts avārijas stāvoklis un tās ekspluatācija ir aizliegta.
Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis nekavējoties pieaicināt sertificētu būvspeciālistu un veikt ēkas tehnisko apsekošanu. Tas nepieciešams, lai noteiktu bojājumu apmēru, kā arī nosacījumus un nepieciešamās darbības ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai vai atsākšanai. Pēc tehniskās apsekošanas varēs lemt par tālāko rīcību, informēja pašvaldībā.
Tikmēr VUGD darbinieki naktī no sprādzienā cietušās ēkas izglaba sešus kaķus, kuri nodoti patversmēm, savukārt šodien dienas pirmajā pusē, apsekojot visus mājokļus, ugunsdzēsēji glābēji izglāba vēl sešus kaķus, kurus nodeva saimniekiem. Kopumā tika izglābti 12 kaķi, informēja VUGD.
Jau ziņots, ka dzīvoklī Bauskas ielā, kurā 2. janvārī nogranda sprādziens, dzīvoja vientuļš, 72 gadus vecs pensionārs.
Saskaņā ar LTV ziņoto, pensionārs, īsi pirms sprādziena ar fleksi pārzāģēja gāzes cauruli, bet sprādzienu, iespējams izraisīja dzirkstele, kas radās no gaismas slēdža, kad dzīvoklī tika ieslēgta gaisma. Sprādziena rezultātā sagruva konstrukcijas piecstāvu daudzdzīvokļu ēkas augšējos stāvos, bet negadījumā dzīvību zaudēja divas personas - AS "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, un vīrietis, kas, iespējams, izdarīja noziedzīgo nodarījumu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "Gaso" Avārijas dienests piektdien plkst. 14.58 saņēma informāciju par gāzes smaku kāpņu telpā dzīvojamā mājā Bauskas ielā. Avārijas dienesta brigāde ieradās izsaukuma vietā plkst. 15.05. Apsekojot ēku, "Gaso" darbinieki konstatēja gāzes koncentrāciju pie viena no mājas 5. stāva dzīvokļiem. Dzīvoklī esošā persona pavēra durvis, bet, ieraugot "Gaso" darbiniekus, durvis aizvēra, liedzot speciālistiem iekļūt dzīvoklī.
"Gaso" darbinieki sāka neatliekamo drošības pasākumu veikšanu, tika pārtraukta gāzes padeve kāpņu telpai un ēkai. Tā kā "Gaso" darbiniekiem bija pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām ar ēkas gāzesvadu, tika izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policija.
Darbu veikšanas laikā, vienam no "Gaso" darbiniekiem atrodoties mājas kāpņu telpā, notika sprādziens 5. stāva dzīvoklī. Kā apstiprināja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane, sprādziena rezultātā notikuma vietā bojā gāja "Gaso" darbinieks.