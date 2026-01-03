Dzīvoklī dzīvoja vientuļš seniors - noskaidrotas sīkākas ziņas par traģisko sprādzienu Rīgā
Kā ziņo "Latvijas Televīzija", dzīvoklī Bauskas ielā, kurā 2. janvārī nogranda sprādziens, dzīvoja vientuļš, 72 gadus vecs pensionārs.
Saskaņā ar LTV ziņoto, pensionārs, īsi pirms sprādziena ar fleksi pārzāģēja gāzes cauruli, bet sprādzienu, iespējams izraisīja dzirkstele, kas radās no gaismas slēdža, kad dzīvoklī tika ieslēgta gaisma. Sprādziena rezultātā sagruva konstrukcijas piecstāvu daudzdzīvokļu ēkas augšējos stāvos, bet negadījumā dzīvību zaudēja divas personas - AS "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, un vīrietis, kas, iespējams, izdarīja noziedzīgo nodarījumu.
Šodien VUGD darbinieki pabeiguši mājdzīvnieku iznešanu no gāzes sprādzienā cietušās ēkas. Vairāki kaķi nogādāti dzīvnieku patversmē. Tāpat Rīgā gāzes sprādzienā cietušās mājas iedzīvotājiem šodien ir iespēja paņemt pirmās nepieciešamības mantas. Iedzīvotājiem saņemt mantas sestdienas pēcpusdienā palīdzēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "Gaso" Avārijas dienests piektdien plkst. 14.58 saņēma informāciju par gāzes smaku kāpņu telpā dzīvojamā mājā Bauskas ielā. Avārijas dienesta brigāde ieradās izsaukuma vietā plkst. 15.05. Apsekojot ēku, "Gaso" darbinieki konstatēja gāzes koncentrāciju pie viena no mājas 5. stāva dzīvokļiem. Dzīvoklī esošā persona pavēra durvis, bet, ieraugot "Gaso" darbiniekus, durvis aizvēra, liedzot speciālistiem iekļūt dzīvoklī.
"Gaso" darbinieki sāka neatliekamo drošības pasākumu veikšanu, tika pārtraukta gāzes padeve kāpņu telpai un ēkai. Tā kā "Gaso" darbiniekiem bija pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām ar ēkas gāzesvadu, tika izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policija.
Darbu veikšanas laikā, vienam no "Gaso" darbiniekiem atrodoties mājas kāpņu telpā, notika sprādziens 5. stāva dzīvoklī. Kā apstiprināja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane, sprādziena rezultātā notikuma vietā bojā gāja "Gaso" darbinieks.
Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis pieaicināt sertificētu būvspeciālistu veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai noteiktu bojājumu apmērus, kā arī nosacījumus un nepieciešamās darbības ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai vai atsākšanai. Vienlaikus tiek veiktas citas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus. Tiks veiktas ekspertīzes.
No ēkas saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās evakuējās 35 cilvēki, bet vēl 11 cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji. Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika bojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Daudzdzīvokļu mājas sabrukums pēc gāzes sprādziena Torņakalnā
Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ...