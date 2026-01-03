Par LR4 apraides atjaunošanu parakstījušies ap 3000 cilvēku
Par radio programmas "Latvijas Radio 4 - Doma laukums" (LR4) apraides atjaunošanu sabiedrības iniciatīvu portālā "manabalss.lv" savākti aptuveni 3000 parakstu.
Iniciatīvu, kas paredzēta iesniegšanai Saeimā un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (SEPLP) pagājušā gada 20. decembrī izveidoja Svetlana Brituščenko.
Viņa uzskata, ka lēmums par apraides atļaujas pārtraukšanu būtiski ierobežos piekļuvi sabiedriskajam medijam tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju - īpaši senioriem, reģionu iedzīvotājiem, cilvēkiem bez stabilas interneta pieejas, kā arī mazākumtautību pārstāvjiem.
Brituščenko uzskata, ka LR4 lineārās apraides izbeigšana FM ēterā mazina sabiedriskā medija sasniedzamību, viedokļu daudzveidību Latvijas informatīvajā telpā un arī vājinās sabiedrības saliedētību. "Tas ir arī zaudējums Latvijas mediju un kultūras mantojumam," uzsvērts iniciatīvā.
Viņa arī domā, ka šāds risinājums neatbilst Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā noteiktajam mērķim - nodrošināt sabiedrības daudzveidības atspoguļošanu un vienlīdzīgu piekļuvi informācijai visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Ar iniciatīvu tiek aicināts atjaunot LR4 lineāro apraidi FM frekvencēs arī pēc 2025. gada, vienlaikus turpinot un attīstot kanāla digitālo pieejamību.
Jau vēstīts, ka no 1. janvāra anulēta LR4 apraides atļauja.
LR4 pēdējā pārraides diena bija 31. decembris.
Ziņots arī, ka SEPLP apstiprinājusi Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) valdes izstrādātās stratēģiskās prioritātes 2026.-2029. gadam, kuras cita starpā paredz, ka LR4 krievu valodā piedzīvos strukturālas pārmaiņas un esošajā formātā jeb lineārajā apraidē pastāv līdz 2025. gada beigām.
2024. gada aprīļa sākumā tika sākta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošana, abām valsts kapitālsabiedrībām saplūstot, lai nodibinātu LSM, kas darbu sāka 2025. gada 1. janvārī.