Policija meklē dažādus inspektorus, solot līdz 1784 eiro lielu algu
Valsts policija meklē dažādu nodaļu inspektorus, solot maksāt līdz 1784 eiro pirms nodokļu nomaksas, turklāt topošajiem likumsargiem, piemēram, slepenajiem operatīvajiem darbiniekiem, būs jāiziet tikai trīs mēnešu apmācība policijas koledžā, aģentūra LETA noskaidroja policijā.
Inspektori nepieciešami dažādos Latvijas reģionos - Kuldīgā, Talsos, Saldū, Ventspilī, Jūrmalā, Rīgā un Olainē. Policijai nepieciešami inspektori reaģēšanas nodaļā, administratīvo pārkāpumu izmeklēšanas grupā, prevencijas nodaļā un operatīvajā darbībā.
Piemēram, reaģēšanas nodaļas inspektoram paredzēts atalgojums no 1480 eiro līdz 1610 eiro pirms nodokļu nomaksas. Turklāt šis atalgojums var mainīties, ņemot vērā pretendenta individuālos kritērijus. Tāpat šādam inspektoram tiek solīta piemaksa 300 eiro apmērā par noteiktu funkciju un uzdevumu izpildi.
Šiem kandidātiem jābūt pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai - tiesību zinātnēs, civilajā un militārajā aizsardzībā, komerczinībās un administrēšanā, sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs vai datorikā. Kandidātiem jābūt B kategorijas vadītāja apliecībai.
Kandidātiem, kuri iepriekš nav bijuši dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, būs jāapgūst profesionālās pilnveides mācības trīs mēnešu kursos Rīgā, Valsts policijas koledžā ap šī gada martu.
Galvenie amata pienākumi būs reaģēt uz informāciju par noziedzīgu nodarījumu vai citu likumpārkāpumu, izbraukt uz notikuma vietu. Tāpat būs jāveic patrulēšana un nepieciešamos drošības pasākumi, lai novērstu un atklātu likumpārkāpumus, aizturētu likumpārkāpējus, novērstu nesankcionētus pasākumus un nekārtības.
Šādiem policistiem, konstatējot administratīvu pārkāpumu, būs jānodrošina lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā. Inspektoriem arī jāprot veikt resoriskās pārbaudes, bet, konstatējot noziedzīgu nodarījumu, jāsāk kriminālprocess un jāveic sākotnējās izmeklēšanas darbības.
Inspektoriem arī būs jāveic alkohola un citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, jāregulē transportlīdzekļu un gājēju kustība.
Savukārt Prevencijas nodaļas inspektoram tiek solīts 1591 līdz 1621 eiro liels atalgojums. Šādam inspektoram būs jāprot apzināt un veikt riska vietu izpēti, īstenot preventīvus pasākumus riska vidēs un ar riska personām, sākt un veikt resoriskās pārbaudes, kā arī izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus.
Savukārt kriminālpolicijas biroja inspektoram operatīvajā darbībā tiek solīts līdz 1784 eiro liels atalgojums pirms nodokļu nomaksas. Arī šiem policistiem, kas ikdienā veic īpaši slepenu darbu, ir nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, civilajā un militārajā aizsardzībā, komerczinībās un administrēšanā, sociālajā un cilvēkrīcības zinātnēs vai datorikā.
Kandidātiem, kuri iepriekš nav bijuši dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, būs jāapgūst Valsts policijas koledžas trīs mēnešu profesionālās pilnveides izglītības programma.
Pieteikšanās paredzēta līdz janvāra beigām.