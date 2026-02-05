Maksims Galkins publicē fotogrāfiju, pēc kuras sekotājiem iestājas kolektīva pauze
Kurševela Maksimam Galkinam pēkšņi pārvērtās ne tikai par kalnu slēpošanas atpūtu, bet arī par nelielu interneta sensāciju. Pietika, ka mākslinieks parādīja dažas fotogrāfijas jaunā tēlā – ar vīrišķīgu rugāju, cepurē un ar negaidīti izteikti reljefotiem pleciem –, lai sociālie tīkli "uzsprāgtu": "Vai tas tiešām ir viņš?", "Es viņu nepazinu!", "Kad viņš paspēja tik ļoti mainīties?".
Maksims Galkins kopā ar ģimeni janvāri pavadīja Kurševelā – sniegs, kalni, slēpes un regulāri "storiji" un ieraksti "Instagram". Taču internets, kā jau tas bieži notiek, uzmanību pievērsa nevis Kurševelai, bet pašam Galkinam, jo kādā brīdī viņš publicēja fotogrāfiju, pēc kuras sekotājiem iestājās kolektīva pauze: "Pagaidiet… vai tas tiešām ir Maksims?", "Es divreiz pārlapoju atpakaļ – nepazinu."
Attēlā – tumša cepure, glīta bārdiņa, īsa aitādas jaka ar kažokādas apdari, pārliecināts skatiens un ļoti kinematogrāfisks ziemas fons. Un komentāros uzreiz sekoja reakcijas: "Nu viss, Kurševela ir darījusi savu", "Te ir kaut kāds jauns cilvēks", "Vai tiešām tagad tā izskatās Galkins?".
Pēc tam kļuva vēl jautrāk. Viens pēc otra parādījās selfiji sporta apģērbā, un sekotāji negaidīti pārslēdzās fitnesa ekspertu režīmā. "Stop, no kurienes tie pleci?", "Kamēr es strādāju, cilvēks paspēja uzkačāties?", "Vai vispār ir atļauts tik strauji pārvērsties?" rakstīja vieni. Citi godīgi atzinās: "Es neesmu fane, bet atnācu palasīt komentārus, jo visi to apspriež", "Man ir sajūta, ka es nejauši atvēru nepareizo kontu".
Protams, neiztika arī bez versijas par attēlu apstrādi. Zem fotogrāfijām uzreiz parādījās mūsdienās ierastās aizdomas: "Pārāk ideāli – kur ir āķis", "Te noteikti ir piestrādājusi kāda lietotne".
Taču uz to uzreiz sekoja atbildes: "Ko jūs runājat, tas ir tikai apgaismojums un rakurss", "Cilvēks vienkārši labi izskatās – samierinieties", "Beidzot vīrietis izskatās kā mačo, un visiem steidzami vajag skaidrojumu".
Un tieši tajā brīdī, kad šķita, ka viss šis stāsts tā arī paliks kā "seriāls par jauno Galkinu", viņš pievienoja fotogrāfiju, kas acumirklī mainīja diskusijas toni. Kadrā parādījās Alla Pugačova – un arī cepurītē! Un sociālo tīklu lente uzreiz ieguva jaunu dzīvību.
"Alla Borisovna atnāca pārbaudīt situāciju", "Viņa vienkārši ienāca un tāda: viss, meitenes, mierīgi", "Nu jūs tagad ar šādām fotogrāfijām visas pielūdzējas izbaidīsiet", "Pēc tam, kad Maksu pasludināja par 2026. gada atklājumu, Alla uzreiz ir klāt. Tā teikt – atnāca iezīmēt teritoriju".