Avārijā Ozolniekos cietuši pieci cilvēki. Vienu izdevās atbrīvot vien ar hidraulisko instrumentu palīdzību
Smagajā divu auto sadursmē Ozolniekos trešdien cieta pieci cilvēki, kas tika nogādāti ārstniecības iestādē.
Jau ziņots, ka trešdienas rītā avārijas dēļ bija bloķēta satiksme Ozolniekos. Kā ziņo Valsts policija, izsaukums uz notikuma vietu tika saņemts plkst. 6.30. Noskaidrots, ka kāds vīrietis vadīja "Škoda" automašīnu, iebrauca pretējā braukšanas virziena joslā, kur izraisīja sadursmi ar pretim braucošo "Mitsubishi" markas spēkratu.
Ceļu satiksmes negadījumā fiziski cieta "Mitsubishi" automašīnas vadītājs un četras personas no "Škodas". Visi cietušie nogādāti medicīnas iestādē. Par notikušo policijā sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Negadījuma vietā bija nepieciešama arī glābēju palīdzība - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ugunsdzēsējiem nācās ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvot automašīnā iespiestu cilvēku.
Cietušais vēlāk tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Kopumā NMPD mediķiem nodoti pieci cilvēki. Pēc tam ceļa braucamā daļa atbrīvota no transportlīdzekļa un neilgi pirms deviņiem rītā VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās.