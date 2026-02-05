Latvijas bobslejisti Kortīnā tiekas ar slaveno reperi Snoop Dogg
5. februārī Kortīnas renes sporta veidu trasē ieradies slavenais amerikāņu reperis Snopp Dogg, ar kuru tikās arī latviešu bobslejisti.
ASV reperis Snoop Dogg šodien viesojās Kortīnas Olimpiskajā trasē un apciemoja sportistus bobsleja treniņā!🛷🤩 @milanocortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/bFXfxMvDhI— LOK (@Olimpiade_lv) February 5, 2026
Reperis "Snopp Dogg", kurš jau Parīzes vasaras olimpiskajās spēlēs pierādīja savu mīlestību pret sportu, uz Milānas ziemas olimpiskajām spēlēm devies kā goda treneris ASV delegācijā. "Viņš ar savu humoru un sirsnību palīdzēs motivēt ASV sportistus olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs," iepriekš teikts ASV Olimpiskās komitejas paziņojumā.
"ASV atlēti ir īstās zvaigznes. Esmu šeit ieradies, lai atbalstītu, paceltu jaunos augstumos un, iespējams, sniegtu kādu cerību no malas. Šī komanda reprezentē pašu labāko - talantu, cīņassparu un nepadošanos. Ja varu ko nedaudz dot no sevis, tad tā jau man ir uzvara," pauda pats reperis, kurš paspējis arī veikt nelielu distanci ar lāpu un 5. februārī ieradās Kortīnas olimpiskajā trasē.
Tajā viņš iekāpa bobsleja kamanās un neatteica fotogrāfijām ar ārvalstu sportistiem, tostarp latviešu, ziņo Latvijas Olimpiskā komiteja. Bobslejisti nesen sākuši treniņus, kas izrādījušies nepatīkami Latvijas izlasei - traumu dēļ secen olimpiāde ies Renāram Grantiņam.
Olimpisko spēļu oficiālā atklāšana būs 6. februārī un tās ilgs līdz 22. februārim. Latvija uz to dosies ar lielāko delegāciju ziemas olimpisko spēļu vēsturē.