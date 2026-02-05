"No sirds pateicos!" Vaira Vīķe-Freiberga nāk klajā ar emocionālu vēstījumu
Atsaucoties ģimenes aicinājumam bēru ziedu vietā ziedot 1. janvārī mūžībā aizgājušā profesora Imanta Freiberga piemiņas stipendijai, kopumā saziedoti 23 847 eiro, informē "Vītolu fonds".
Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga savā "Facebook" kontā publiskotajā pateicības vēstulē saka sirsnīgu paldies ziedotājiem. "Savā un savas ģimenes vārdā no sirds pateicos par ziedojumu Imanta piemiņas stipendijai! Imants kā profesors vienmēr rūpējās par jaunatnes augstāko izglītību pārliecībā, ka tas ir labākais ieguldījums Latvijas nākotnē," teikts vēstulē.
Pateicību ziedotājiem izteicis arī "Vītolu fonds": "Paldies par Jūsu ziedojumu Imanta Freiberga piemiņas stipendijai. Kopā saziedots 23 847 eiro, kas ilgus gadus sniegs atbalstu talantīgiem studentiem."
Atvadas no Imanta Freiberga
2026. gada 10. janvārī Rīgas Doma baznīcā notika atvadīšanās no bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīra datorzinātnieka Imanta Freiberga.
Jau vēstīts, ka Imants Freibergs mūžībā devās 91 gada vecumā. Atvadīšanās no profesora notika 10. janvārī Rīgas Doma baznīcā. Ģimene iepriekš lūdza bēru ziedu vietā veikt ziedojumus Freiberga piemiņas stipendijai.