Partneri administratīvajās lietās varēs neliecināt viens pret otru
Saeima ceturtdien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Administratīvās atbildības likumā (AAL), nosakot, ka partnerību noslēgušas personas tiesā varēs neliecināt viena pret otru.
2023. gada 9. novembrī veiktie grozījumi likumā ieviesa jaunu tiesību institūtu - partnerību. Minētais likums stājās spēkā 2024. gada 1. jūlijā.
Lai nodrošinātu šo attiecību juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību, partnerības regulējums ir ietverts arī citos likumos - Fizisko personu reģistra likumā, likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", Pacientu tiesību likumā, likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", Maksātnespējas likumā, likumā "Par valsts pensijām" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".
Saskaņā ar Notariāta likuma 107.12 pantu zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskās personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Partnerība nav pielīdzināma laulībai.
AAL ir paredzētas cietušā un liecinieka tiesības neliecināt pret sevi un savu saderināto, laulāto, vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām, kā arī pret to personu, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga saimniecība.
Grozījumos paredzētas liecinieka un cietušā tiesības neliecināt pret partneri, kā arī ierobežojumi partnerim noteiktos gadījumos uzņemties aizstāvību vai pārstāvību. Lai arī minētās tiesības un ierobežojumi šobrīd ir konstatējami attiecīgo tiesību normu piemērošanas rezultātā, AAL tiešā tekstā ietveramas norādes uz partnerības attiecībām.
Tādējādi tiks ievērota ne tikai AAL izveidotā attiecīgo jautājumu regulēšanas pieeja, bet arī nodrošināta efektīvāka partnerības attiecībās esošu personu aizsardzība.