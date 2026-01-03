Daudzdzīvokļu mājas sabrukums pēc gāzes sprādziena Torņakalnā
Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ...
Jaunākā informācija par gāzes sprādzienu Torņakalnā: notikuma vietā gājuši bojā divi cilvēki. FOTO; VIDEO
Gāzes sprādzienā Torņakalnā, Bauskas ielā, gājuši bojā divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Pēc sākotnējās informācijas tika ziņots, ka bojā gājis viens cilvēks un vairāki cilvēki ievainoti.
Šodien VUGD ziņo, ka sprādzienā gāja bojā divi cilvēki, bet vēl divi cieta. Veicot glābšanas darbus, cieta arī ugunsdzēsējs, kurš nogādāts ārstniecības iestādē.
Viens no bojāgājušajiem ir AS "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi.
No ēkas saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās evakuējās 35 cilvēki, bet vēl 11 cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji. Negadījumā izglābti trīs cilvēki un seši kaķi.
Ugunsdzēsēji turpina darbu notikuma vietā. Darbu turpina arī vakar izveidotais operatīvais štābs.
Vakar tika izmantots arī ceļamkrāns, ar kura palīdzību tika nocelti 13 paneļi. Visu nakti turpinājās bīstamo konstrukciju novākšana. Pašlaik tas ir paveikts, un notikuma vietā tiek gaidīts būvinspektors, kurš apsekos eksplozijā cietušās ēkas daļu.
Notikuma apstākļus skaidro arī Valsts policija. Jau vēstīts, ka līdz sertificēta būvspeciālista atzinuma saņemšanai aizliegta gāzes sprādzienā cietušās ēkas ekspluatācija.
Piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Valsts policijā pavēstīja, ka par notikušo sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.