Autovadītāju ievērībai: sniegputenis un apledojums īpaši apgrūtina braukšanu Liepājas apkārtnē
Šovakar Kurzemē īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi sniegputeņa dēļ ir izveidojušies uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Liepājas apkārtnē.
Arī centrālajā daļā un Latgalē sniegputenis un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 125 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) posmā no Zvejniekciema stacijas līdz Ainažiem;
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Augšlīgatnes līdz Virešiem;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Babīte ) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) posmā no Piekalniem līdz Pāterniekiem;
- Bauskas šoseja (A7) posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Grenctālei;
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;
- Liepājas šoseja (A9) visā posmā;
- Ventspils šoseja (A10)visā posmā;
- Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) visā posmā;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā; autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
- šoseja Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Pērsei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā valstī izņemot Rīgas un Madonas apkārtnēs.
Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem kurus lieto lielākais lietotāju skaits.
Aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.