Uzmanību! Jaungada naktī Latvijā vietumis būs stindzinošs sals
Gadumijā lielākajā daļā Latvijas teritorijas gaidāms -10…-15 grādu sals, kā arī daudzviet gaidāms sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Naktī uz ceturtdienu, 1. janvāri, Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Daudzviet snigs un vietām sniega segas biezums palielināsies par 2-4 centimetriem.
Pūtīs lēns vējš, nakts vidū jūras piekrastē tas iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem un pastiprināsies līdz mērenam.
Lielākajā daļā Latvijas teritorijas gaiss naktī atdzisīs līdz -10…-15 grādiem, dažviet, debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra var pazemināties vēl par kādu grādu. Savukārt piekrastes rajonos minimālā gaisa temperatūra gaidāma -4…-9 grādu robežās.
Rīgā debesis pārsvarā klās mākoņi, kas brīžiem atnesīs nelielu sniegu. Nakts sākumā vējš būs lēns, bet no nakts vidus tas iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem un kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -5…-6 grādiem.
Savukārt Jaungada dienā debesis klās mākoņi, tomēr vietām austrumu rajonos starp tiem izsprauksies saules stari.
No dienas vidus, sākot no rietumiem, Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona - rietumu un centrālajos rajonos gaidāma stipra snigšana un vietām sniega segas biezums palielināsies par 5-8 centimetriem. Vakarā vietām jūras piekrastē sniegs pāries slapjā sniegā un vietām ir iespējama arī atkala.
Atsevišķos posmos ceļi būs slideni un redzamība snigšanas laikā vietām pasliktināsies līdz 1-2 kilometriem.
Lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvidiem, dienvidaustrumiem, piekrastē brāzmās sasniedzot 15-19 metrus sekundē, bet pēcpusdienā tas kļūs brāzmains arī valsts rietumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra gaidāma -3…-8 grādi, tomēr galējos rietumu rajonos gaiss iesils līdz -2…+3 grādiem.
Rīgā diena būs mākoņaina. Rīta stundās gaidāms neliels sniegs, bet vakarā nokrišņu zona no rietumiem sasniegs arī galvaspilsētu, un snigšanas rezultātā sniega segas biezums palielināsies par 2-4 centimetriem. Dominēs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, brāzmās 15-17 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs -4…-5 grādu robežās.