Liepājā gaisa temperatūra noslīdējusi līdz -15 grādiem
Vecgada rītā, 31. decembrī, zemākā gaisa temperatūra Latvijā novērota Liepājas lidostā, kur tā nokritusies līdz -15 grādiem. Tas ir lielākais sals valstī kopš februāra.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem septiņos rītā gaisa temperatūra bija no -2,6 grādiem Daugavgrīvā līdz -13,3 grādiem Saldū un -13,4 grādiem Rucavā.
Sniega biezums valsts novērojumu stacijās tobrīd bija no mazāk nekā viena centimetra Ainažos, Skultē, Daugavgrīvā, Mērsragā, Ventspils ostā un Priekuļos līdz 13 centimetriem Alūksnē un Dagdā, kā arī 14 centimetriem Liepājā.
LVĢMC novērojumu stacijās sniega segu mēra ultraskaņas sensors speciāli sagatavotā laukumā. Meteoroloģiskās stacijas parasti atrodas atklātā vietā, un novērojumu punktā vējš nereti nopūš sniegu vai dažkārt izveido kupenu, tādēļ vidējais sniega biezums apkārtnē var būtiski atšķirties no tā, kas izmērīts novērojumu stacijā.
Sinoptiķi prognozē, ka pēc visai saulainas Vecgada dienas svētku vakarā un naktī Latviju šķērsos no jūras nākoši sniega mākoņi, kas virzīsies no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem un daudzviet atnesīs nelielu sniegu, bet vietām - īpaši piekrastē - snigs stipri.
Jaungada nakts valstī kopumā būs līdz šim aukstākā šoziem - gaisa temperatūra daudzviet noslīdēs zem -10 grādiem, vietām arī zem -15 grādiem. Bargākais sals gaidāms Vidzemē un Latgalē.
2026. gada sākumā laikapstākļus noteiks liels ciklons. 1. janvārī Kurzemē gaidāms sniegputenis, pievakarē tas sasniegs valsts centrālo daļu, vēlā vakarā sniegs un putenis sāksies arī Latvijas austrumos. Vietām snigs un putinās stipri, brīdina sinoptiķi.