Šlesers vēl vairāk nostiprinās premjeru reitingos
Starptautiskā pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma "Gemius" veiktā aptauja atklāj, ka no politiskajām partijām lielāko popularitāti Latvijas interneta lietotāju vidū iegūst Nacionālā apvienība (NA), “Latvija pirmajā vietā” (LPV) un “Jaunā vienotība” (JV).
Aptaujā tika noskaidrots Latvijas interneta lietotāju viedoklis par politiskajām partijām, un iegūtie dati liecina, ka 16,5% respondentu balsotu par Nacionālo apvienību (NA), popularitātei pieaugot vēl par 1,2%, salīdzinot ar "Gemius" novembrī veikto aptauju. Otrajā vietā ar 15,5% ierindojas partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV), uzrādot lielāko popularitātes pieaugumu par 4,8%. Trešo vietu ieņem Jaunā Vienotība (JV) ar 11,3 %, tomēr partijas atbalsts sarucis par 2,3%. Par partiju Progresīvie (P) balsotu 11% aptaujāto, kas ir par 1,7% mazāk nekā iepriekš. Atbilžu variantu “Cits” izvēlējušies 10,1% respondentu, visbiežāk atzīmējot partiju “Bez partijām”. Savukārt politisko partiju Apvienotais saraksts (AS) atbalstītu 9,6% aptaujāto, pieaugums par 2,4%.
Savukārt, vaicājot respondentiem par to, par kuru premjerministra amata kandidātu viņi balsotu, 17,2% norādīja, ka šajā amatā redz Aināru Šleseru (LPV), kas, salīdzinot ar "Gemius" novembrī veikto aptauju, uzrāda pieaugumu par 5,8% un ļauj deputātam saglabāt līdera pozīciju premjera kandidātu vidū. Ievērojamu popularitāti respondentu vidū iegūst arī Ilze Indriksone (NA), tai pieaugot par 4,9% un iegūstot 11,9% lielu atbalstu šajā aptaujā. 11,5% saņem deputāts Andris Kulbergs (AS) - pieaugums par 3,4%. Atbilžu variantu “Cits” izvēlējās 10,7% respondentu, kur visbiežāk tika minēti Alvis Hermanis (13,6%) un Andris Šuvajevs (8,9%), savukārt 8% lietotāju kā nākamo premjerministri izvēlētos Eviku Siliņu (JV), procentuālais sarumums par 2,8%. 21,4 procentiem respondentu nav viedokļa par nākamo premjerministru, kas liecina par sabiedrības daļas nenoteiktību šajā jautājumā.
Aptauja tika īstenota no 16. decembra līdz 26. decembrim, apkopojot datus par 1423 Latvijas interneta lietotājiem. Aptauja veikta, izmantojot interneta aptauju gemiusAdHoc ar iznirstošu interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem. Iegūtie dati ir svērti pēc vecuma un valodas ģimenē.