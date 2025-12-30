Gripai turpinot izplatīties, augstākā saslimstība Jelgavā un Rēzeknē
Lai gan aizvadītās nedēļas monitoringa dati gada nogales brīvdienu dēļ ir nepilnīgi, stacionāru un laboratoriskie rādītāji liecina, ka gripas vīruss joprojām aktīvi cirkulē sabiedrībā, un gripas gadījumi turpinās, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.
Gripa klīniski noteikta 279 pacientiem, vidējai saslimstības intensitātei veidojot 432,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir gandrīz divas reizes mazāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad tā tika noteikta 528 pacientiem, un vidējā saslimstības intensitāte sasniedza 795 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.
Visaugstākā gripas intensitāte joprojām reģistrēta Jelgavā - tur fiksēti 1498,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, savukārt Rēzeknē saslimstība bija 987,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat Jēkabpils novadā reģistrēti 826,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Augstākā saslimstība reģistrēta bērniem līdz 14 gadu vecumam.
No slimnīcās testētajiem pacientiem ar smagu akūtu respiratoru infekciju 157 jeb 22,4% gadījumos apstiprināta gripa. No tiem A tipa gripa apstiprināta 154 gadījumos, bet B tipa grupa - trīs gadījumos.
Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā aizvadītajā nedēļā uz gripas vīrusiem izmeklēti 386 klīniskie paraugi, no kuriem 76 jeb 19,7% gadījumu apstiprināta gripa.
Kopš sezonas sākuma laboratoriski apstiprināti 399 A tipa gripas vīrusi, no tiem 237 gadījumos noteikts apakštips. B tipa gripas vīrusi kopš monitoringa sezonas sākuma netika apstiprināti.
Savukārt Covid-19 pozitīvo paraugu īpatsvars aizvadītajā nedēļā bija 5,8%, kas ir līdzīgs iepriekšējās nedēļas rādītājam, liecina laboratoriju monitoringa dati.
Covid-19 infekcijas pozitīvo testu īpatsvars stacionāros aizvadītajā nedēļā nedaudz palielinājās - testēti 636 pacienti, no tiem 38 jeb 6% pacientu apstiprināta Covid-19 infekcija. Salīdzinoši nedēļu iepriekš tā tika apstiprināta 23 jeb 4,2% pacientu.
Kopš gripas sezonas sākuma reģistrēti pieci nāves gadījumi pacientiem ar A tipa gripas infekciju. Visi pacienti bijuši vecumā virs 60 gadiem ar vairākām hroniskām blakus slimībām. Četri no mirušajiem pacientiem šajā sezonā nav bijuši vakcinēti pret gripu.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka gripas sezona Eiropas valstīs sākusies neparasti agri. Neskatoties uz to, ka dominējošais A(H3N2) vīruss būtiski atšķiras no sezonālās vakcīnas celma, tiek uzsvērts vakcinācijas svarīgums, kā arī savlaicīgas pretvīrusu terapijas uzsākšanas un citu profilaktisko pasākumu nozīme.
SPKC uzsver, ka svētku periodā inficēšanās risks pieaug, jo cilvēki biežāk uzturas slēgtās telpās, pulcējas ģimenes un draugu lokā, tostarp kopā ir dažādu vecuma grupu cilvēki.
Šādos apstākļos gripas vīruss izplatās īpaši viegli. Tāpēc SPKC aicina iedzīvotājus, kuri nejūtas veseli vai kuriem ir elpceļu infekcijas simptomi, piemēram, drudzis, klepus, iesnas, kakla sāpes, nespēks vai muskuļu sāpes, palikt mājās, nedoties ciemos, neapmeklēt svinības, pasākumus un citas sabiedriskas vietas, tādējādi pasargājot citus no inficēšanās. Tas ir īpaši būtiski, lai pasargātu seniorus, cilvēkus ar hroniskām saslimšanām, grūtnieces un mazus bērnus, kuriem gripa var noritēt smagāk un izraisīt nopietnas komplikācijas.
SPKC atgādina, ka gripas epidēmijas laikā būtiski ir ievērot elpceļu higiēnu - regulāri un rūpīgi mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām, kā arī riska grupu personām sabiedriskās vietās lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā ieteicams sazināties ar ģimenes ārstu telefoniski un sekot ārsta norādījumiem.
Vakcinācija pret gripu joprojām ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un komplikācijām, norāda centrā. Ņemot vērā, ka gripa parasti turpina izplatīties līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā.
SPKC tīmekļvietnē pieejams un regulāri tiek aktualizēts saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu arī gadījumos, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas.