Karadarbības dēļ Tuvajos Austrumos iesprostoti simtiem latviešu. "Mēs neatrodam nekādu informāciju!"
Saistībā ar karadarbību Irānā Tuvajos Austrumos šobrīd ir iesprostoti simtiem latviešu, kas nezina, kad varēs atgriezties mājās, ziņo "TV3 Ziņas".
Lielākais Latvijas valstspiederīgo skaits šobrīd iestrēdzis Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), kur konsulārajā reģistrā jau pieteikušies teju 500 cilvēku. “Mums lidojumu atcēla, tad mēs pārreģistrējāmies, un to atcēla vēlreiz. Tagad mums ir reģistrēts lidojums uz trešdienas agru rītu. Bet vai tas notiks, to ir grūti pateikt. Mēs neatrodam nekādu informāciju, bet tas ir tīri objektīvi, laikam, ka neviens nevar pateikt – tas beigsies rīt vai aizparīt,” ziņām stāsta Latvijas tūriste Aija Šurma, kura šobrīd atrodas Dubaijā.
Tāpat Dubaijā iesprūdusi 30 tūristu grupa, kas ceļojumā devās ar tūroperatoru “Novatours”. “Primārais šobrīd ir klientiem nodrošināt ēdināšanu un naktsmītnes, tātad pamatpakalpojumus, un to mēs arī darām. Ir skaidrs, ka izlidot no turienes šobrīd nav iespējams, un mēs gaidām, kādu informāciju sniegs aviokompānijas,” pauž “Novatours” pārdošanas vadītāja Liāna Pudele-Indāne.
Savukārt Ieva, kura šobrīd atrodas Dohā, medijam norāda, ka viņas svētdien paredzētais reiss pārcelts uz ceturtdienu, un arī par šo datumu neesot lielas pārliecības. “Mūsu ģimenei ir bail. Mums ir stress, man personīgi tiešām ir liels stress. Kopš viss sākās, es nespēju normāli gulēt ne dienu, ne nakti – miegs ir traucēts, un blīkšķi visu laiku iztraucē,” pauž sieviete.
Ārlietu ministrijā skaidro, ka tā tāpat kā citas valstis šobrīd nevar organizēt atgriešanās reisus, jo gaisa telpa virs konfliktā iesaistītā reģiona ir slēgta. Ministrija aicina iedzīvotājus palikt uz vietas un nogaidīt, līdz situācija stabilizēsies, kā arī sekot vietējo varasiestāžu norādēm.
