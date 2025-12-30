Rīgas pašvaldība nākamgad sola strādāt pie gājēju ielu maršruta izveides
Nākamgad tiks strādāts pie gājēju ielu maršruta izveides un tā pakāpeniskas ieviešanas gan Rīgas centrā, gan apkaimēs, sola Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello (P).
Kā informēja pašvaldībā, pētījumu centra "SKDS" gada nogalē veiktajā aptaujā noskaidrots, ka Rīgā deklarētie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem pozitīvi vērtē šogad ieviestos satiksmes organizācijas jauninājumus, tostarp gājēju ielas un nakts sabiedrisko transportu.
Kopumā par gājēju ielu izveidi iestājas 76% respondentu. Visvairāk respondentu, aptuveni trešdaļa, uzskata, ka Tērbatas iela būtu piemērota pārveidošanai par gājēju ielu. Nedaudz mazāk aptaujāto iestājas par Ģertrūdes, Antonijas un Dzirnavu ielu atvēlēšanu tikai gājējiem.
Šogad Eiropas mobilitātes nedēļas laikā par īslaicīgām gājēju ielām tika pārveidoti Dzirnavu ielas posms no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Antonijas ielai un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai. Divu dienu garumā šajos posmos tika slēgta transportlīdzekļu satiksme, ielu telpu atdodot iedzīvotājiem un Rīgas viesiem.
Kotello stāsta, ka nākamgad plānots izstrādāt un ieviest periodisku satiksmes slēgšanu Antonijas ielā.
Pēc viņas paustā, atbalsts gājēju ielu izveidei ir augsts un testētajiem risinājumiem ir potenciāls.
"Pēc Tērbatas ielas īslaicīgās pārveidošanas par gājēju ielu 2020. gada vasarā būtiski soļi uz priekšu diemžēl nav sekojuši. Tāpēc man ir svarīgi, ka nākamgad strādājam tieši pie gājēju ielu maršruta izveides un tā pakāpeniskas ieviešanas gan Rīgas centrā, gan apkaimēs," uzsver Kotello.
Nakts sabiedriskā transporta ieviešanu un tā nodrošināšanu Rīgā arī nakts stundās atbalsta 80% aptaujāto.
Šogad nakts transports Rīgā tika īstenots pilotprojektā "Par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu nakts stundās 2025. gada siltajā sezonā".