Vāc parakstus par kādas Rīgas ielas nosaukšanu Streiča vārdā
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, aicinot piešķirt Jāņa Streiča vārdu kādai no Rīgas ielām.
Iniciatīva paredzēta iesniegšanai Rīgas pašvaldībā.
Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Aleksandrs Minckovskis. Viņš uzskata, ka Streičs ir viens no izcilākajiem latviešu kinorežisoriem, scenāristiem un kultūras darbiniekiem, kura devums Latvijas kinomākslā un nacionālās pašapziņas stiprināšanā ir neizmērojams.
"Viņa filmas, piemēram, "Limuzīns Jāņu nakts krāsā", "Cilvēka bērns" un "Likteņdzirnas", ir kļuvušas par Latvijas kultūras kanona neatņemamu sastāvdaļu, kas uzrunā un vieno paaudzes. Šīs iniciatīvas mērķis ir godināt meistara talantu un mūža darbu, iemūžinot viņa vārdu Rīgas pilsētvidē," pauž Minckovskis.
Autors rosina piešķirt Streiča vārdu kādai no Rīgas ielām - pārdēvējot kādu esošu posmu vai piešķirot vārdu jaunai ielai.
Tāpat viņš aicina uzstādīt goda plāksni pie nama, kurā režisors ir dzīvojis un strādājis, tādējādi izceļot šīs vietas vēsturisko nozīmi.