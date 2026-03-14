Gaiss vietām atdzisīs līdz -1 grādam.
Naktī dažviet Latvijā iespējams neliels sals
Naktī uz svētdienu, 15. martu, Latvijas austrumu daļā vietām ir iespējams neliels sals, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Nakts uz svētdienu, 15. martu, aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Gaiss atdzisīs līdz -1...+4 grādiem, vēsākais laiks gaidāms valsts austrumos.
Rīgā naktī mākoņu būs maz, laiks saglabāsies sauss. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3...+5 grādiem.
Svētdien debesis klās neliels mākoņu daudzums, bet dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies, un dienas otrajā pusē vietām Kurzemē gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Dienā gaiss iesils līdz +8...+13 grādiem.