"Auda" izcīna pārliecinošu uzvaru pār "Grobiņu"
"Auda" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas otrās kārtas spēlē viesos ar rezultātu 2:0 (1:0) pārspēja "Grobiņu", svinot uzvaru arī sezonas otrajā mačā.
"Audas" labā vārtus guva Edvins Bongemba un Husaini Ibrahims.
Pirmā puslaika pirmajā pusē viesi trāpīja ar bumbu pa vārtu stabu, bet citā epizodē "Grobiņu" no ielaistiem vārtiem glāba vārtsargs Vjačeslavs Kudrjavcevs. Mača 35. minūtē "Audas" uzbrukumi vainagojās ar gūtiem vārtiem, pēc Tina Hrvoja piespēles no labās malas precīzi ar galvu sitot Bongembam.
Pārsvaru "Auda" nostiprināja 63. minūtē, kad pēc Hosue Vergaras piespēles Ibrahims apsteidza pretinieku futbolistus un no tuvas distances sita bumbu mērķī.
Abas komandas sezonu sāka ar uzvarām - "Grobiņa" ar 1:0 pārspēja "Daugavpili", bet "Auda" ar 2:1 bija pārāka pār "Super Nova" vienību. Dienas otrajā spēlē "Mežaparks SV" laukumā plkst. 16 tiksies "Riga" un "Daugavpils".
Jau ziņots, ka kārtas ievadā RFS piektdien viesos ar rezultātu 1:0 pārspēja "Liepāju".
Svētdien kārtas noslēdzošajās spēlēs "Super Nova" mērosies spēkiem ar "Jelgavu", bet "Ogre United" pirmajā mājas spēlē tiksies ar "Tukums 2000". Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.