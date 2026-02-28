Airbnb tagad izīrē vēl vienu slavena seriāla kotedžu
Vai skatījies visā pasaulē populāro hitu “Heated Rivalry” un nodomāji, ka arī tu gribētu paviesoties Šeina Holandera sapņainajā meža kotedžā? Tagad tas ir iespējams.
Barločanas kotedža, kas populārajā “Crave” seriālā kalpoja kā Šeina greznā atpūtas vieta starpsezonā, oficiāli ver durvis hokeja romāna seriāla faniem, lai viņi tajā varētu padzīvot.
Jaunais “Airbnb” īpašums sāks pieņemt rezervācijas no 3. marta, un cena būs sākot no 248,10 Kanādas dolāriem (aptuveni 154 eiro) par nakti. Šī summa ir atsauce uz Šeina un Iļjas attiecīgajiem spēlētāju numuriem uz krekliem: 24 un 81.
Kotedža atrodas Kanādas Muskoka reģionā. Trīs guļamistabu mājiņā ir omulīga spēļu istaba videospēlēm, atvērta tipa virtuve, kā arī plaši skati uz apkārtējo ūdensmalu.
#HeatedRivalry fans can actually go to the cottage next month.— Variety (@Variety) February 24, 2026
Starting March 3, Airbnb is making the love shack from the popular series available to rent. The six-room Barlochan Cottage is located in Torrence, Canada and features nearly 400 feet of private waterfront to enjoy… pic.twitter.com/FJIwJd7ZWp
Seriāla “Heated Rivalry” pirmās sezonas sestā un noslēdzošā epizode gandrīz pilnībā norisinājās Šeina kotedžā. Tieši tur viņš un Iļja var atslābināties un pavadīt patiesu laiku kopā ārpus hokeja pasaules, un pa ceļam atzīstas viens otram savās jūtās.
Sagaidāms, ka kotedžai būs milzīgs pieprasījums, jo interese par Muskoka reģionu jau ir pamanāma: pēc seriāla pirmizrādes “Airbnb” platformā Muskokas reģionā meklējumu skaits pieaudzis par 40%.
Šāda pieeja, kad pēc filmas vai seriāla panākumiem faniem tiek dota iespēja izīrēt “slavenas” mājas, pēdējos gados kļuvusi par īstu tendenci.
Piemēram, “Airbnb” piedāvāja īpašu fanu pieredzi ar “Viens pats mājās” māju, tāpat platforma vairākkārt rīkojusi kampaņas ar Bārbijas Malibu “DreamHouse, bet Skotijā interesentiem bija iespēja izbaudīt arī Šreka purva tematisko nakšņošanu. Savukārt filmas “Brīvdienas” cienītājiem īpašu interesi raisījusi arī slavenā kotedžas ideja.