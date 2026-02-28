Bieza migla un apledojums apgrūtina braukšanu Latvijas rietumos un Alūksnes pusē
28. februāra rītā bieza migla un apledojums vietām Latvijas rietumu daļā un Alūksnes apkārtnē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
VSIA "Latvijas Valsts ceļi" ziņo, ka slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 7 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Mazblīdenei;
- Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Kurzemē, Dobeles un Alūksnes apkārtnē.
Autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļi uz grants autoceļiem nākamajās dienās un nedēļās var būt īpaši apgrūtināti, ceļam jāplāno papildu laiks, kā arī jāpārbauda autotransporta aprīkojums, lai tas būtu piemērots braukšanai šādos apstākļos.
Grants autoceļi ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, šogad daudzviet tā ir izveidojusies diezgan bieza. Sniegam kūstot, uz grants autoceļiem veidosies ledus, ko nosegs ūdens kārta no kūstoša sniega. Piebrauktā sniega slīdamību mazina ar rievošanu, vai, kaisot smilti. Atkusnī šie darbi ir neefektīvi, jo rievas izkūst, bet smilti noskalo ūdens.
Savukārt novecojušā asfaltā mainīgos laikapstākļos, kad gaisa temperatūra svārstās virs un zem nulles, kā arī atkusnī, var pastiprināti veidoties bedres.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem, satiksmei bīstamām bedrēm vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicina informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.