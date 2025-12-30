Restaurēti Zaļenieku muižas pils ēdamzāles vēsturiskie logi
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu 2025. gadā pabeigta Zaļenieku muižas pils ēdamzāles divu vēsturisko koka logu restaurācija, noslēdzot šīs telpas piecu logu atjaunošanas ciklu un uzlabojot kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu. Projektā iesaistīti arī audzēkņi meistarklasēs, stiprinot profesionālās prasmes un izpratni par mantojuma kopšanu.
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu 2025. gadā tika īstenots projekts par Zaļenieku muižas pils ēdamzāles divu vēsturisko koka logu restaurāciju Jelgavas novada Zaļenieku pagastā. Zaļenieku muižas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 5316) un viens no izcilākajiem Kurzemes hercogistes piļu arhitektūras paraugiem Latvijā.
Projekta ietvaros tika restaurēti divi 19. gadsimta otrajā pusē izgatavoti ēdamzāles logi, pilnībā atjaunojot to sākotnējās tehniskās un estētiskās kvalitātes. Restaurācijas darbi tika veikti saskaņā ar restauratora Jāņa Tolpežņikova izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtās atļaujas nosacījumiem, saglabājot maksimāli iespējamo oriģinālsubstanci un autentiskumu.
Restaurācijas process norisinājās no 2025. gada jūlija līdz decembrim, noslēdzot Zaļenieku muižas pils ēdamzāles piecu logu atjaunošanas ciklu – trīs logi šajā telpā tika restaurēti jau 2021. gadā. Projekta īstenošana būtiski veicināja telpas saglabāšanu un tās turpmāku kvalitatīvu funkcionālu izmantošanu.
Nozīmīga projekta daļa bija izglītojošā komponente. Restaurācijas darbu apmācību meistarklasēs piedalījās Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītības programmu “Restaurācija” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņi pedagogu un profesionālu restauratoru vadībā.
Restaurācijas darbus veica un meistarklases vadīja restauratore Agrita Reinvalde restauratores-vecmeistares Baibas Leitlantes virsvadībā.
Darbs autentiskā kultūrvēsturiskā vidē sniedza audzēkņiem iespēju praksē apgūt un pilnveidot profesionālās prasmes, vienlaikus veicinot izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmi.
Projekta Nr. 2025-2-KMA052 “Zaļenieku muižas pils divu logu restaurācija” kopējais finansējums 6 753,52 EUR, Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtais finansējums 3 350 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 3 403,52 EUR.