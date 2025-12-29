Svarīga informācija tiem, kuri plāno izmantot "Bolt" skrejriteņus un automašīnas Vecgada dienā
2025. gada 29. decembris, Rīga – Lai veicinātu ceļu satiksmes drošību un samazinātu negadījumu riskus gadumijas svinību laikā, “Bolt Drive” koplietošanas automašīnu un “Bolt” skrejriteņu pakalpojumi nebūs pieejami no 31. decembra plkst. 23.30 līdz 1. janvāra plkst. 7.00.
“Bolt” aicina lietotājus būt atbildīgiem un nesēsties pie stūres alkohola reibumā, bet par galveno pārvietošanās līdzekli izvēlēties taksometru vai sabiedrisko transportu.
“Mūsu prioritāte ir klientu un ikviena satiksmes dalībnieka drošība, tādēļ ar mērķi samazināt potenciālus negadījumus, mēs ierobežosim “Bolt Drive” pakalpojuma pieejamību Jaungada naktī. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un pēc nepieciešamības rezervēt koplietošanas automašīnu “Bolt” lietotnē iepriekš,” saka Edvīns Kažoks, “Bolt Drive” vadītājs Latvijā.
Lietotājiem, kuri veiks “Bolt Drive” automašīnas rezervāciju pirms 31. decembra plkst. 23.30, būs iespēja iesākto braucienu turpināt. Savukārt bez iepriekšējas rezervācijas automašīnas īslaicīgai izmantošanai konkrētajā laika periodā nebūs pieejamas.
“Bolt” vecākais operāciju speciālists Latvijā Ronalds Ābols norāda: “Drošības nolūkos arī skrejriteņu pakalpojumu svinību laikā ierobežosim. Aicinām lietotājus neaizmirst par alternatīvām pārvietošanas iespējām, tostarp sabiedrisko transportu, kas gadumijā kursēs krietni biežāk.”
"Bolt Drive" koplietošanas automašīnas ziemas sezonā pieejamas klientiem Rīgā, Jūrmalā, Baltezerā, Ādažos, Carnikavā, Salaspilī, Ķekavā, Baložos, Jaunmārupē, Ikšķilē, Ogrē, Siguldā, Olainē, Jelgavā.
“Bolt” skrejriteņi ir pieejami 16 Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā, Daugavpilī, Ogrē, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Ikšķilē, Tukumā, Jēkabpilī, Cēsīs, Salaspilī, Lielvārdē un Ādažos.