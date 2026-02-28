Kāds labums no citrona?
Citrons ir ne tikai auglis, garšviela un ēdienu piedeva, bet arī medikaments, garastāvokļa uzlabotājs un pat dizaina priekšmets.
Izvēlies sulīgākos
Citroni ar plānu sīkporainu mizu lielākoties ir sulīgāki nekā tie, kam ir bieza miza ar rupjām porām. Pērkot citronus, nekautrējies tos aptaustīt, jo tā var noteikt, kurš ir sulīgāks un kurš – mazāk sulīgs. Mīkstākā citronā (protams, raugies, lai tas nav pārāk mīksts, tāds var būt bojāts) būs vairāk sulas nekā cietā.
Uzglabā istabas temperatūrā
Citronus uzglabā istabas temperatūrā, jo tad no tiem varēsi izspiest vairāk sulas. Pirms sulas spiešanas citronu paturi zem karsta ūdens strūklas, pēc tam vairākas reizes, viegli paspiežot, pavalsti pa galda virsmu – rezultātā iegūsi vairāk sulas.Ja ēdiena pagatavošanai vajadzīgi tikai daži pilieni sulas, citronā iedur dakšiņu, pa šiem caurumiņiem izspied sulu un dūrienu vietas aizlīmē ar caurspīdīgo līmlenti.
Noder arī zupās, mērcēs un desertos
Zupām, mērcēm vai citiem tamlīdzīgiem ēdieniem citrona sulu pievieno īsu brīdi pirms ēdiena pasniegšanas galdā. Citrona sulu nevāra. Zivs iegūs patīkamu aromātu, kļūs stingrāka un vāroties neizjuks, ja pirms tam to apslacīsi ar citrona sulu. Taču – zivju fileju šādi drīkst apstrādāt ne ātrāk kā 15 minūtes pirms cepšanas vai vārīšanas, bet veselu zivi – 30 minūtes, citādi tā kļūs sausa. Ja saldais krējums īsti labi neputojas, pievieno pāris pilienus citrona sulas; tas palīdz krējumam saputoties. Pudiņu, krēmu un cepumu aromatizēšanai labi noder citroncukurs. To pavisam viegli vari pagatavot mājās. Citronam nomizo miziņu plānā kārtā, ieliec burkā un pārber ar cukuru. Burkai uzliec vāku, burku kārtīgi sakrati un uzglabā ledusskapī. Pēc dažām dienām cukuram būs patīkama citronu garša.