Sabiedrība
Šodien 08:19
Sniegs un apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu
Šorīt ap plkst. 6.30 sniegs un apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, ziņo VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) .
Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 123 ziemas dienesta tehnikas vienības. Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šoseja (A2) posmos no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Stalbes līdz Valkai;
- Daugavpils šoseja (A6) posmā no Saulkalnes līdz Pāterniekiem;
- Jelgavas šoseja (A8) posmā no Dalbes līdz Meitenei;
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Kaģiem līdz Anneniekiem;
- Ventspils šoseja (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
- šoseja Tīnūži-Koknese (P80) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā izņemot Liepājas, Kuldīgas un Saldus apkārtnēs.
Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem kurus lieto lielākais lietotāju skaits.
Aicinām autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.