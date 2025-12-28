Vētra plosa Latviju: lauzti koki, ēkām norauti jumti - glābējiem ļoti daudz darba, novēršot stiprā vēja radītos postījumus
Līdz svētdienas plkst. 8 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis jau 193 izsaukumus, iedzīvotājiem lūdzot palīdzību spēcīgā vēja radīto postījumu novēršanā, informēja dienesta preses pārstāve Viktorija Gribuste.
Lielākā daļa izsaukumu ir saistīti ar vēja nolauztiem kokiem - visbiežāk tie nokrituši uz ceļu braucamajām daļām, bet dažos gadījumos - iekrituši elektropārvades līnijās. Dažviet vējš atrāvis jumta konstrukcijas vai segumu.
Stiprs vējš radījis postījumus daudzviet Latvijā
Sestdien līdz plkst. 20 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 41 izsaukumu uz spēcīgā vēja radīto postījumu vietām.
Rīgas reģionā uz vēja nodarīto postījumu vietām saņemti 80 izsaukumi, Rīgā - 48, Kurzemē - 36, Zemgalē - 17, Vidzemē -11, bet Latgalē - viens.
Rīgā, Aspazijas bulvārī, Ventspilī, Plosta ielā, un Jūrmalā, Ceriņu un Ievu ielas krustojumā, stiprais vējš ēkām atrāvis daļu jumta seguma, bet Jēkabpils novada Viesītē ugunsdzēsēji atbrīvoja ēkas jumtu, uz kura bija uzkritis koks.
Augusta Deglava ielā Rīgā ugunsdzēsēji demontēja skārda un sienas siltinājuma plāksnes, kuras bija bīstami atrāvušās no ēkas. Arī Lemešu ielā Rīgā tika noņemtas ārsienas siltinājuma loksnes.
Tikmēr Lielajā prospektā Ventspilī, Ceriņu ielā Jūrmalā un Krišjāņa Barona ielā Rīgā no dzīvojamās mājas jumta glābēji demontēja atrautas jumta plāksnes, bet Dienvidkurzemes novada Aizputē - stalažas, kuras bija atrāvušās no mājas sienas un draudēja nokrist uz ietves un brauktuves.
Mārupē vējš uz ceļa braucamās daļas bija uzgāzis autobusa pieturvietas nojumi, savukārt Atmodas bulvārī Liepājā un Frīdriha Candera ielā Rīgā koks, krītot, bija atspiedies pret dzīvojamo māju. Savukārt Gregora ielā Jūrmalā un Čiekurkalna šķērslīnijā Rīgā koks bija uzkritis uz vieglās automašīnas, bet Lāpstu ielā un Auduma ielā Rīgā koks krītot bija skāris trīs automašīnas.
Lielākajā daļā gadījumu vēja radītās sekas likvidēja VUGD glābēji, bet gandrīz 40 gadījumos informācija par notikumiem tika nodota brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, informēja Gribuste.
Glābēji arī šorīt turpina saņemt iedzīvotāju izsaukumus uz stiprā vēja radīto seku likvidēšanas darbiem.
Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 173 izsaukumus, tostarp deviņus - uz ugunsgrēku dzēšanu, 142 - uz glābšanas darbiem, bet vēl 22 izsaukumi bija maldinājumi.
Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Aizvadītajā naktī visā Latvijā pūta brāzmains vējš, visstiprākās brāzmas tika fiksētas piekrastes rajonos - Liepājas ostā vēja ātrums sasniedzis 28,4 metrus sekundē (m/s), Ventspilī - 27,6 m/s, bet Daugavgrīvā - 25,9 m/s.
Svētdien vējainais laiks turpināsies, ziemeļrietumu un ziemeļu vējam saglabājoties brāzmās 15-19 m/s, bet piekrastē no rīta - līdz pat 25 m/s. Dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims, prognozē sinoptiķi.