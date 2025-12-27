Augsta gripas izplatība atstāj ietekmi uz izglītības iestādēm: semestra noslēgumā samazinās apmeklētība
Latvijas skolās un bērnudārzos semestra pēdējā nedēļā samazinājās apmeklētība akūtu elpceļu slimību dēļ, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa dati.
Aizvadītajā nedēļā vispārējās izglītības iestādes apmeklēja 86,3% skolēnu, kas ir par 0,7 procentpunktiem mazāk nekā nedēļu iepriekš. Apmeklētība visvairāk samazinājusies Jēkabpils novadā un Rēzeknē - attiecīgi par 6,1 un 5,6 procentpunktiem.
Viszemākais apmeklējuma īpatsvars reģistrēts Rīgā - 82,7%. Savukārt Jelgavas skolās apmeklējums pieaudzis par 27 procentpunktiem, sasniedzot 96,1%.
Pirmsskolas izglītības iestādēs apmeklējums bija zemāks - bērnudārzus apmeklēja 63,9% bērnu, kas ir par pieciem procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Viszemākais apmeklējums fiksēts Jēkabpils novadā - 39,8%, kas ir par 36,7 procentpunktiem mazāk nekā nedēļu iepriekš. Apmeklējums par 2,2 līdz 9,6 procentpunktiem sarucis vēl septiņās no desmit monitoringā iekļautajām pašvaldībām.
Vislielākais apmeklējums fiksēts Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs - 71,8%.
Monitoringā iekļautas kopumā 62 vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes Daugavpilī, Gulbenes novadā, Jelgavā, Jēkabpils novadā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmieras novadā un Ventspilī.
Izglītības iestādes katru nedēļu informē par iestāžu apmeklējumu ceturtdienā.
Kā vēstīts, aizvadītajā nedēļā gripas intensitāte pārsniegusi pēdējo piecu sezonu maksimālo rādītāju, aģentūru LETA informēja SPKC.
Gripa klīniski noteikta 528 pacientiem, un vidējā saslimstības intensitāte sasniedza 795 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 6,6% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad tika reģistrēti 746 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.