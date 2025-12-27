Saistībā ar vētru rīdziniekus aicina neapmeklēt parkus; pašvaldības un VUGD ieteikumi
Saskaņā ar meteorologu prognozēm (izsludināts otras augstākās pakāpes – oranžais - brīdinājums) Rīgā sestdienas pēcpusdienā sāksies vētra, kas turpināsies līdz svētdienas vidum.
Lai sargātu sevi un tuviniekus, kā arī netraucētu glābējiem vētras seku likvidēšanā, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neuzturēties ārpus telpām un īpaši atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukumu apmeklēšanas, jo var lūzt gan koki, gan to zari.
Sestdien, 27. decembrī, dienas vidū ziemeļrietumu, ziemeļu vējš rietumu un centrālajos rajonos pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 m/s, bet vakarā piekrastes rajonos vēja brāzmas sasniegs arī 25-28 m/s. Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien dienas otrajā pusē.
Vētras seku likvidēšanu kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) veiks arī pašvaldības dienestu pārstāvji, atbrīvojot parku celiņus un citas teritorijas no kritušajiem kokiem, kā arī labojot bojājumus sabiedriskā transporta kontakttīkliem un veicot citas nepieciešamās darbības, piemēram, monitorējot ūdens līmeņa svārstības.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
Ja koks nogāzies uz ielas, piemēram, uz ietves vai braucamās daļas
Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, VUGD aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.
Savukārt gadījumos, kad nogāzies koks, kas nerada bīstamību, aicinām ziņot pa pašvaldības vienoto diennakts tālruni 80001201 vai epastā 1201@riga.lv.
Ja koks ir nogāzies privātā teritorijā
Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privātīpašumā esoša zemesgabala, obligāti ir jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam, informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu. To iespējams izdarīt Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, izmantojot E-pakalpojumu “Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai”, vai nosūtot uz e-pastu pad@riga.lv aizpildītu iesnieguma veidlapu “Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us” vai brīvā formā rakstot iesniegumu uz adresi - Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050. Tālrunis uzziņām: 67105800, 67012889.
Ja koks ir nogāzies daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītajā teritorijā
Ja koks vai liels zars ir nokritis daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā, sabiedriskās ēkas tuvumā vai konkrētās teritorijas pagalmā, tad iedzīvotājiem ir jāvēršas pie ēkas/zemesgabala apsaimniekotāja. Savukārt zemesgabala/ēkas īpašniekam/tiesiskajam valdītājam pēc tam jāvēršas Pilsētas attīstības departamentā. Ja māju apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks”, tad iedzīvotājam ar pieteikumu jāvēršas pie mājas namu apsaimniekotāja vai jāzvana uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 80008989. Iespējams nosūtīt arī e-pastu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv
Ja nav zināma koka piederība
Ja iedzīvotājiem nav skaidrs, kas apsaimnieko teritoriju, kur ir bīstams vai nogāzies koks vai tā zari, aicinām ziņot pa pašvaldības informatīvo tālruni 80001201 vai epastā 1201@rigalv. Tāpat par šādām situācijām var ziņot Rīgas pašvaldības policijai pa tālruni 112.
Ko darīt ar zariem
Pēc bīstamības likvidēšanas zari jānovāc attiecīgās teritorijas, kurā audzis koks, īpašniekam/apsaimniekotājam. Mazus zariņus var ievietot biokonteineros, bet lielākie jānodod šķeldošanai vai jāutilizē citā veidā.
Vai iedzīvotāji paši drīkst novākt nolūzušus kokus uz ielām vai citās publiskās teritorijās?
Vispirms jāizvērtē, vai koka novākšana pašu spēkiem nebūs bīstama, vai tomēr labāk pagaidīt atbildīgos dienestus. Piemēram, ja ir sarauti elektrības vadi, nokritušajam kokam pat nevajadzētu tuvoties. Koksnes savākšana saskaņojama ar teritorijas īpašnieku.
Lai vētra nepārsteigtu cilvēkus nesagatavotus, VUGD aicina:
- Parūpējies, lai mobilais telefons būtu pilnībā uzlādēts. Spēcīgu vēja brāzmu dēļ mājokļi bieži paliek bez elektrības. Tieši mobilais telefons palīdzēs Tev sazināties ar apkārtējiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izsaukt operatīvos dienestus pa tālruni 112.
- Sagatavo kabatas lukturīšus un pārliecinies, ka mājās ir baterijas, kuras ievietot radioaparātā. Elektrības pārrāvumu laikā radioaparāts būs Tava vienīgā iespēja uzzināt par notikušo, kā arī operatīvo dienestu ieteikumus turpmākai rīcībai.
- Daudzdzīvokļu māju iemītnieki ir aicināti pārliecināties par to, ka uz viņu balkoniem neatrodas lietas, kuras vējš var aizpūst, tādējādi apdraudot garāmgājēju veselību un dzīvību. Tās lietas, kuras nevar pārvietot iekštelpās, ir stingri jānostiprina.
- Privātmāju un lauku iedzīvotājiem ir jāpārliecinās, ka viņu māju pagalmā visas vieglākās lietas ir piesietas vai nostiprinātas tā, ka vējš tās nevar aizpūst.
- Ja nepieciešams novietot automašīnu, tad tam izvēlieties vietu, kas nav zem kokiem vai tiešā to tuvumā.
Lai vētra neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību, VUGD aicina:
- Iespēju robežās vētras laikā ir jāuzturas telpās un tās jāpamet tikai galējas nepieciešamības dēļ. Lūstoši koki, vēja norauti reklāmas stendi un ēku konstrukciju daļas var apdraudēt ne tikai cilvēku veselību, bet arī dzīvību.
- Ja tomēr vētras laikā atrodaties ārpus telpām, izvairieties pārvietoties un uzturēties zem kokiem, reklāmas stendiem un celtniecības sastatnēm, neejiet pāri tiltiem.
- Aizver logus, durvis un bēniņu lūkas.
- Esot telpās, neuzturies tiešā logu tuvumā. Lūstoši zari un vēja nesti priekšmeti var izsist loga rūtis.
- Ja vētras laikā bērniem ir jādodas ārpus mājas, vēlams viņus pavadīt.
- Nelietojiet lietussargu! Tas tikai samazinās redzamību un pastiprināti uztvers vēja brāzmas! Lietussargs var savainot citus garāmgājējus.
- Neaizmirsti par ugunsdrošību. Ja vētras rezultātā ir radušies elektrības pārrāvumi, lai pārvietotos pa māju, izmanto lukturīti. Neatstāj degošu sveci bez uzraudzības!
- Lai savlaicīgi iegūtu informāciju par gaidāmo vētru, kā arī rīcību tās laikā, atstāj ieslēgtu radio vai televizoru.