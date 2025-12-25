Rēzeknes Mākslas namā konstatēta konstrukciju deformācija un nolietojums
Rēzeknes Mākslas nama izpētē konstatēta virkne problēmu, tostarp koka konstrukciju nolietojums un pārsegumu deformācijas pazīmes.
Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs īstenoja Rēzeknes Mākslas nama izpētes projektu, kura gaitā veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa tehniskā apsekošana un fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Projekts īstenots ar mērķi iegūt objektīvu un padziļinātu informāciju par ēkas tehnisko stāvokli un kultūrvēsturiskajām vērtībām, lai nodrošinātu tās ilgtspējīgu saglabāšanu nākotnē.
Rēzeknes Mākslas nams ir 19. un 20. gadsimta mijā celta koka ēka ar bagātīgu dekoratīvo apdari un nozīmīgu vietu pilsētas kultūras vēsturē. Gadu gaitā ēka kalpojusi dažādām sabiedriskām vajadzībām, un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tā, pateicoties pedagogu, studentu un sabiedrības iesaistei, atguva savu vēsturisko izskatu.
Pašvaldībā norāda, ka Mākslas nama vērtība slēpjas ne tikai tā arhitektūrā. Ļoti lielu darbu un resursus Mākslas nama restaurācijā ieguldīja mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks. Ekspozīcijas māksliniecisko koncepciju 2002. gadā veidoja Latgales Kultūrvēstures muzejs sadarbībā ar ēkas atjaunotājiem, parādot visus Latgales profesionālās mākslas attīstības posmus un ietverot mākslas darbus no muzeja nacionālā krājuma kolekcijas.
Projekta gaitā speciālisti no SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs" veica ēkas tehnisko apsekošanu. Apsekošanas rezultāti liecina, ka ēkas pamati un nesošās konstrukcijas kopumā ir apmierinošā stāvoklī, taču konstatētas problēmas, kas saistītas ar koka konstrukciju nolietojumu, atsevišķiem bioloģiska rakstura bojājumiem un pārsegumu deformāciju pazīmēm. Atzinumā sniegtas konkrētas rekomendācijas turpmākajiem ēkas saglabāšanas un sakārtošanas soļiem.
Vienlaikus veikta arī ēkas fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, kuras laikā dokumentēta koka apdares elementu saglabātība, dekoratīvās detaļas, krāsojuma slāņi un analizēta vēsturiskā koloristika. Atzinumā norādīts, ka, lai gan daļa fasāžu apdares elementu atjaunota 20. gadsimta beigās, esošā fasāžu apdare lielā mērā ir atbilstoša vēsturiskajai fasāžu apdarei - dekoratīvo detaļu siluetzāģējums ir precīzs, un, kā norāda eksperti, domājams, ka jaunās detaļas precīzi attēlo tās detaļas, kas objektā bija sastopamas pirms atjaunošanas darbu sākšanas.
Norādīts arī, ka ēkas atjaunošanas darbi izpildīti kvalitatīvi. Bažas raisa fasāžu tehniskais stāvoklis - daudzviet novērojami apjomīgi krāsojuma bojājumi un koksnes aizsargspēju zudums. Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas rezultāti sniedz pamatu autentiskam un kultūras mantojuma prasībām atbilstošam fasāžu atjaunošanas risinājumam.
Projekta rezultātā iegūtie atzinumi kalpo kā instruments turpmāko lēmumu pieņemšanā - gan tehniskās dokumentācijas izstrādē, gan finansējuma piesaistē nākamajiem Rēzeknes Mākslas nama saglabāšanas posmiem.
Projekts "Rēzeknes Mākslas nama tehniskā apsekošana un fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija" īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, saņemot finansējumu 4360 eiro apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir 6276 eiro.