Lielajiem tirdzniecības centriem Rīgā svētkos mainīti darba laiki
Lielākie tirdzniecības centri Rīgā šodien strādās saīsinātu darba laiku.
Tirdzniecības centru "Akropole Alfa" un "Akropole Rīga" veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas šodien strādās no plkst. 12 līdz 21, bet 31. decembrī no plkst. 10 līdz 20. Savukārt 1. janvārī iepirkšanās centri būs daļēji slēgti un darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas.
Veikals "Rimi", kas atrodas "Akropole Alfā", šodien strādās no plkst. 10 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 8 līdz 22, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī no plkst. 11 līdz 21.
Veikals "Maxima XXX", kas atrodas "Akropole Rīgā", šodien strādās no plkst. 10 līdz 23, 26. decembrī no plkst. 8 līdz 23, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 2, bet 1. janvārī veikals būs slēgts.
"Origo" darba laiks šodien būs no plkst. 10 līdz 20, 26. decembrī tirdzniecības centrs strādās ierastajā laikā no plkst. 10 līdz 21, 31. decembrī no plkst. 10 līdz 20, bet 1. janvārī "Origo" būs daļēji slēgts un darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniedzēji.
Tostarp "Origo" esošais "Rimi Hyper" šodien strādās no plkst. 10 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 7 līdz 24, 31. decembrī no plkst. 7 līdz 21, bet 1. janvārī no plkst. 11 līdz 22.
Informācijas centrs šodien, 26. decembrī un 31. decembrī apkalpos apmeklētājus no plkst. 10 līdz 19, bet 2026. gada 1. janvārī būs slēgts.
Tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" šodien strādās no plkst. 12 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 10 līdz 21, bet 31. decembrī no plkst. 10 līdz 18. Savukārt 1. janvārī tirdzniecības centri būs slēgti.
"Rimi", kas atrodas "Spicē", šodien strādās no plkst. 10 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 8 līdz 22, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī no plkst. 11 līdz 21.
"Domina Shopping" šodien strādās no plkst. 12 līdz 19, 26. decembrī bez izmaiņām - no plkst. 10 līdz 21, bet 31. decembrī no plkst. 10 līdz 19. Tirdzniecības centrs 1. janvārī būs slēgts.
Savukārt tirdzniecības centrā esošā "Maxima XXX" šodien strādās no plkst. 11 līdz 22, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 20, bet 1. janvārī veikals būs slēgts.
"Galerija Centrs" šodien strādās no plkst. 11 līdz 20, 26. decembrī no plkst. 11 līdz 20, bet 31. decembrī no plkst. 10 līdz 19. "Galerija Centrs" 1. janvārī būs slēgts.
"Rimi", kas atrodas "Galerijā Centrs", šodien strādās no plkst. 10 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 8 līdz 22, 31. decembrī no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī no plkst. 11 līdz 20.
"Stockmann" šodien strādās no plkst. 11 līdz 20, 26. decembrī no plkst. 10 līdz 21. Savukārt 31. decembrī kosmētikas, modes un mājas nodaļu darba laiks būs no plkst. 10 līdz 20, bet delikatešu nodaļai no plkst. 9 līdz 20. "Stockmann" 1. janvārī būs slēgts.
"Rīga Plaza" darba laiks šodien būs no plkst. 12 līdz 21, 26. decembrī no plkst. 10 līdz 21, 31. decembrī no plkst. 10 līdz 19, bet 1. janvārī tirdzniecības centrs būs slēgts.