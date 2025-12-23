"Reforma ir kļūdaina!" Labklājības parlamentārais sekretārs Berģis skaidro, kādēļ balsoja pret izmaiņām MAF nacionālā mēroga mediju konkursā
Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Krists Bergans-Berģis (ZZS) norāda, ka Mediju atbalsta fonda (MAF) programma "Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" ir konceptuāli kļūdaina, tādēļ Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes balsojumā balsoja pret to.
Jau ziņots, ka SIF padome šodien, 23. decembrī, atbalstīja līdzekļu sadales principus MAF programmā "Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā", daļēji saglabājot iepriekšējo kārtību. Par programmu balsoja deviņi padomes locekļi, bet pret viens - Krists Bergans-Berģis.
Viņš uzsver, ka piedāvātā reforma jau konceptuāli ir kļūdaina. "Tā imitē brīvu konkurenci, piemērojot vienādus noteikumus subjektiem, kas objektīvi atrodas atšķirīgos apstākļos. Tiek ignorēts pamatprincips: vienādos apstākļos – vienādi noteikumi, atšķirīgos – atšķirīgi."
"Kultūras ministrijas piedāvātais “kompromiss” nav nozares kompromiss. Tas ir administratīvi definēts risinājums bez reālas nozares diskusijas. Robežlīnijas novilkšana absolūtam konkursam un tās pasniegšana kā kompromiss ir metodoloģiski nekorekta un politiski nekvalitatīva," pauž Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs.
"Neatturējos no balsojuma, jo SIF padomes darba process sniedza pietiekamu informāciju lēmuma pieņemšanai. Atturēšanās šādā situācijā būtu izvairīšanās no atbildības. Atsevišķi mēģinājumi izdarīt spiedienu uz padomes priekšsēdētāju bija taktiski vāji un pēc būtības nepieņemami," pauž Bergans-Berģis.
"Par darba vadīšanu un pacietību izsaku pateicību padomes priekšsēdētājai. Esmu izvērtējis iespējamu interešu konflikta esamību un to nekonstatēju. Uz to pašu aicināju arī pārējos padomes locekļus. Ņemot vērā minēto, vienīgais konsekventais lēmums bija balsojums PRET."
Konteksts
SIF padome šodien, 23. decembrī, apstiprināja MAF programmas “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” konkursu nolikumu. Tajā tiks organizēti divi konkursi – makro un mikro projektiem –, bet finansējuma piešķiršana notiks divās kārtās: pirmajā kārtā atbilstoši mediju veidiem garantētā finansējuma ietvaros, taču otrajā kārtā visi mediju veidi kopīgi konkurēs uz atlikušo finansējumu katrā no konkursiem. Pieejamais finanšu atbalsts – 2 114 198,52 eiro apmērā.
Garantētais finansējums katrā mediju pamatformāta kategorijā tiek piešķirts no tajā konkursā pieejamā finansējuma, kurā projekta pieteikums ir iesniegts. Pēc garantētā finansējuma piešķiršanas, balstoties uz mediju pamatformātiem, atlikušais konkursu finansējums tiek sadalīts starp projektu pieteicējiem neatkarīgi no mediju pamatformāta.
Minimālais garantētais finansējums audiovizuālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir 350 000 eiro, audio elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - 250 000 eiro, preses izdevumiem - 265 000 eiro, interneta vietnēm - 250 000 eiro. Kopā - 1 115 000 eiro.
Atlikušais konkursa finansējums, kuru sadalīs starp projektu pieteicējiem, neatkarīgi no mediju platformām, ir 999 198 eiro. Šajā kārtā katrs no medijiem varēs pieteikties trijiem makro un trijiem mikro projektiem, bet izvēlēti varēs tikt ne vairāk kā divi makro un divi mikro projekti. Par vienu makro projektu piešķirs līdz 100 000 eiro, bet par mikro - līdz 50 000 eiro. Tādējādi vienam medijam pieejamais maksimālais finansējums būtu 300 000 eiro. Sēdē izmaiņas atbalstīja deviņi no desmit SIF padomes locekļiem, kuriem bija jābalso.
Jau ziņots, ka pēdējā laikā asas domstarpības izraisījušas ieceres mainīt MAF naudas dalīšanas principus. Ziņots arī, ka SIF līdz šim bija apstiprinājusi trīs no četriem MAF konkursu nolikumiem. Sēdē 5. decembrī tika apstiprināts nolikums konkursā "Atbalsts novadu ziņu veidošanai 2026. gadā". Savukārt 19. decembrī tika apstiprināti nolikumi konkursiem "Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās" un "Reģionālo, vietējo, diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma".