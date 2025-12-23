MAF līdzekļus nacionālā mēroga mediju konkursā dalīs, daļēji saglabājot mediju formātu robežas
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome šodien atbalstīja līdzekļu sadales principus Mediju atbalsta fonda (MAF) programmā "Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā", daļēji saglabājot iepriekšējo kārtību.
Garantētais finansējums katrā mediju pamatformāta kategorijā tiek piešķirts no tajā konkursā pieejamā finansējuma, kurā projekta pieteikums ir iesniegts. Pēc garantētā finansējuma piešķiršanas, balstoties uz mediju pamatformātiem, atlikušais konkursu finansējums tiek sadalīts starp projektu pieteicējiem neatkarīgi no mediju pamatformāta.
Minimālais garantētais finansējums audiovizuālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir 350 000 eiro, audio elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem - 250 000 eiro, preses izdevumiem - 265 000 eiro, interneta vietnēm - 250 000 eiro. Kopā - 1 115 000 eiro.
Atlikušais konkursa finansējums, kuru sadalīs starp projektu pieteicējiem, neatkarīgi no mediju platformām, ir 999 198 eiro. Šajā kārtā katrs no medijiem varēs pieteikties trijiem makro un trijiem mikro projektiem, bet izvēlēti varēs tikt ne vairāk kā divi makro un divi mikro projekti. Par vienu makro projektu piešķirs līdz 100 000 eiro, bet par mikro - līdz 50 000 eiro. Tādējādi vienam medijam pieejamais maksimālais finansējums būtu 300 000 eiro.
Sēdē izmaiņas atbalstīja deviņi no desmit SIF padomes locekļiem, kuriem bija jābalso.
Jau ziņots, ka pēdējā laikā asas domstarpības izraisījušas ieceres mainīt MAF naudas dalīšanas principus.
Ziņots arī, ka SIF līdz šim bija apstiprinājusi trīs no četriem MAF konkursu nolikumus. Sēdē 5. decembrī tika apstiprināts nolikums konkursā "Atbalsts novadu ziņu veidošanai 2026. gadā". Savukārt 19. decembrī tika apstiprināti nolikumi konkursiem "Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās" un "Reģionālo, vietējo, diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma".