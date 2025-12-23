Izdoti Liepājas Simfoniskā orķestra un Kaspara Uinska ieskaņotie Šopēna koncerti
Decembrī vācu klasiskās mūzikas ierakstu kompānija “Hänssler Classic” klajā laidusi pianista Kaspara Uinska mūzikas albumu ar abiem poētiskā klaviermūzikas ģēnija Friderika Šopēna klavierkoncertiem, ko lietuviešu pianists ieskaņojis kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri un diriģentu Atvaru Lakstīgalu.
"Lietuviešu pianists Kaspars Uinsks spēlē izcili visā ierakstā. Tajā nav nekādas saldināšanas, nekādas vaniļas krēma peldes, bet gan vīrišķīga, izteiksmīga un saspringta spēle. Katra nots skan kristāldzidri, tāpēc klavieres dažbrīd izklausās pēc zvanu spēles (glokenšpīla)," par jauno albumu raksta Luksemburgas mūzikas apskata medijs "Pizzicato".
Jaunais albums izceļas ne tikai ar savu saturu, bet arī ar ieraksta koncepciju – tas ir šā gada sākumā koncertzālē "Lielais dzintars" notikušā Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO) koncerta "Šopēns. Klavierkoncerti" ieraksts.
Orķestris abus Friderika Šopēna klavierkoncertus atskaņoja kopā ar lietuviešu pianistu Kasparu Uinsku pie klavierēm un diriģentu Atvaru Lakstīgalu pie pults. Albums ir unikāls ar to, ka abi apjomīgie darbi tika iemūžināti vienas uzstāšanās laikā.
Šopēna koncerti klavierēm un orķestrim ir vieni no skaistākajiem romantisma laikmeta skaņdarbiem savā žanrā. Tie demonstrē komponista izcilās spējas apvienot virtuozitāti ar dziļu emocionālo izteiksmi, padarot tos par unikāliem klaviermūzikas repertuāra meistardarbiem.
Kā stāsta izpildītājs, Šopēna koncerti viņa repertuārā ir jau vairāk nekā divas desmitgades – viņš pie šiem darbiem pastāvīgi atgriezies, izpildot tos ar dažādiem orķestriem un diriģentiem.
"Šis ir jaunā Šopēna darbs, kurā slēpjas brīvība, risks un spontanitāte. Es jutu, ka ir pienācis īstais brīdis, lai šos darbus iemūžinātu ierakstā. Man bija svarīgi, lai tie skanētu dzīvajā izpildījumā – vienā koncertā, vienā elpas vilcienā, ar visu mirkļa spriedzi un enerģiju," skaidro pianists.
Īpaša loma projektā bija pianista ilggadējai muzikālajai sadarbībai ar Liepājas Simfonisko orķestri un diriģentu Atvaru Lakstīgalu. Pēc Uinska teiktā, šī mākslinieciskā kombinācija kļuva par dabisku izvēli šim ierakstam, pateicoties līdzīgai muzikālajai domāšanai, jūtīgumam un kopīgai darba ētikai augstākā mākslinieciskā rezultāta sasniegšanā. Ierakstam izvēlētajai zālei "Lielais dzintars" raksturīga izcila akustika, kas ļauj notvert gan klavieru, gan orķestra skanējuma smalkākās nianses.
Šis ir jau ceturtais mūzikas ierakstu albums ar Liepājas Simfoniskā orķestra dalību, kas iznācis šā gada nogalē.
Izdevniecība "SKANi" pavisam nesen klajā laida gan Jāņa Mediņa klaviermūzikas albumu, ko kopā ar orķestri ieskaņojis pianists Reinis Zariņš, gan Andra Dzenīša simfoniskās mūzikas albumu. Savukārt izdevniecība "Prima Classic" izdevusi Ērika Ešenvalda saksofonmūzikas albumu "Gratitude", kur kopā ar saksofonistu Oskaru Petrauski ieskaņots Ešenvalda saksofonkoncerts "Arktikas vīzijas. Jūra".
