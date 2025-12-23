Aizdomu gadījumos par politisko ietekmēšanu visai koalīcijai jāvēršas pie atbildīgajām institūcijām, norāda ZSS
Aizdomu gadījumos par politisko ietekmēšanu visai koalīcijai jāvēršas pie atbildīgajām institūcijām, norādīja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) preses sekretāre Dace Līce.
Vaicāta, kāpēc ZZS paši nevēršas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) par iespējamu politisko ietekmi Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) darbībā, bet aicina to darīt Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV), Līce norādīja, ka ZZS uzskata, ka gadījumos, kad ir aizdomas par politisko ietekmēšanu vai iespējamu interešu konflikta situāciju, "tad jāizmeklē vienoti un visai koalīcijai jāvēršas pie atbildīgajām institūcijām, lai sniedz savu vērtējumu".
Šajā gadījumā tā arī ir visas koalīcijas iniciatīva izvērtēt konkrēto situāciju MAF, piebilda Līce.
Jau ziņots, ka ZZS aicinājuši Ministru prezidenti vērsties KNAB par iespējamu politisko ietekmi SIF darbībā.
Kā teikts ZZS paziņojumā medijiem, ZZS saskata kultūras ministres Agneses Lāces (P) darbībā pie Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" sagatavošanas caurskatāmības trūkumu un sliktas pārvaldības principus.
ZZS ieskatā tas, iespējams, saistās ar politiski pietuvinātu partijas "Progresīvie" personību ieinteresētību.
Politiskais spēks aicina Siliņu vērsties KNAB, lai noskaidrotu partijas "Progresīvie" iespējamo politisko ieinteresētību SIF darbībā un kultūras ministres atbildību fonda pārraudzībā.
ZZS norāda uz bažām par politiski pietuvinātu personu iesaisti SIF padomē, kas lemj par Mediju atbalsta fonda (MAF) līdzekļu sadali. Pastāv risks, ka finansējums var tikt novirzīts konkrētiem medijiem, ietekmējot mediju neatkarību un viedokļu daudzveidību pirms vēlēšanām.
Partija uzsver, ka šādas tendences apdraud labas pārvaldības principus un sabiedrības uzticību SIF kā neatkarīgai institūcijai.
Tāpat vēstīts, ka Lāce noraida ZZS pārmetumus par sliktu pārvaldību, strādājot pie izmaiņām Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā".
Iepriekš Lāce intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" norādījusi, ka jautājums par neuzticības izteikšanu SIF padomes priekšsēdētājai Karinai Plokai netiek izskatīts.
Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valde izteikusi neuzticību Plokai, uzskatot, ka viņas rīcība un komunikācija rada pamatotas šaubas par spēju kompetenti, neitrāli un sabiedrības interesēm atbilstoši pārraudzīt MAF darbību.
LŽA paziņojumā medijiem uzsver, ka neuzticība nav balstīta atsevišķā epizodē vai viedokļu atšķirībās, bet gan sistēmiskā attieksmē, kas izpaužas profesionālās žurnālistikas ignorēšanā, nepietiekamā izpratnē par mediju funkcijām demokrātiskā sabiedrībā un diskusiju veidošanā, kas rada labvēlību atsevišķiem uzņēmumiem.
Savukārt pati Ploka nesaskata iemeslu atkāpties no amata. Viņa uzsvēra, ka viņas kā SIF padomes vadītājas darbs MAF nolikumu izvērtēšanā balstās uz atklātu un profesionālu dialogu ar nozari.
Viņa arī pauda, ka, lemjot par MAF nolikumiem, SIF padome sistemātiski konsultējas gan ar mediju nozares pārstāvjiem, gan ar uzņēmēju organizācijām un to pārstāvjiem, kā arī ar LŽA.