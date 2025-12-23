Mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas ir obligāti jāizmeklē uz ĀCM
Mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Turpmāk laboratoriski uz ĀCM būs jāizmeklē arī mežacūkas, kuras nomedītas Bauskā, kā arī Bauskas novada Ceraukstes pagastā, Īslīces pagastā, Mežotnes pagastā, Rundāles pagastā un Viesturu pagastā.
Tāpat laboratoriski uz ĀCM turpmāk būs jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Krāslavas novada Kaplavas pagastā, Krāslavas pagastā un Piedrujas pagastā, kā arī Valmieras novada Kocēnu pagastā.
Vienlaikus turpmāk uz ĀCM vairs nebūs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Madonas novada Liezēres pagastā un Valmieras novada Ramatas pagastā.
Tādējādi nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē 28 novadu un sešu valstspilsētu teritorijās.
ĀCM šogad Latvijā līdz šim ir konstatēts 1463 mežacūkām 29 novadu 195 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Šogad Latvijā reģistrēti arī 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs ar vairāk nekā 27 700 cūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.